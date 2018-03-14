Doğumunda Galileo, ölümünde Einstein var; fizik profesörü Stephen Hawking hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz evrenbililmci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking’in öldüğünü aile sözcüsü açıkladı. Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

Hawking, Albert Einstein'den sonraki en büyük dahi olarak kabul ediliyordu. Ünlü fizikçi 21 yaşından beri als hastalığı ile mücadele ediyordu.

Gelileo Galilei'nin öldüğü 8 Ocak günü gelen Hawking’in, Albert Einstein’ın doğum gününde hayatını kaybetti.

21 yaşından beri Als hastalığı ile mücadele ediyordu

Stephen Hawking 1960’ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking’i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.

Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.

Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla bugün bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi. Kitapları, 40 dile çevrildi; evrenle ilgili teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi’ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuarını geliştirecek kadar çok sattı.

'Karmaşık teorileri erişilebilir kılmasıyla hatırlanacak'

Stephen Hawking'in ölümü ardından ilk taziye mesajı paylaşan isimlerden biri modern internet World Wide Web'in kurucusu Tim Berners-Lee oldu.

Bernerts-Lee, İngiliz bilim adamını "Müthiş bir aklı, muhteşem bir ruhu kaybettik. Huzur içinde uyu Stephen Hawking" sözleriyle andı.

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak "Stephen Hawking'in bütünlüğü, bilime olan bağlılığı onu saf mükemmelliğin de üstüne taşıdı" dedi.

Microsoft'un Genel Müdürü Satya Nadella'nın mesajı şöyle:

"Bugün büyük birini kaybettik. Stephen Hawking bilime olağanüstü katkılarıyla, karmaşık teorileri, konseptleri kitlelere daha erişilebilir kılmasıyla ve karşılaştığı tüm engellere rağmen evreni tamamen anlamak için izlediği yol ve ruhuyla hatırlanacak"

Stephen Hawking, 2013 yılında yazdığı anı kitabında motor nöron hastalığına yakalanmasıyla ilgili duygularını şöyle dile getirmişti:

"Çok büyük bir haksızlık olduğunu düşündüm. Neden benim başıma geldi? O zamanlar hayatımın sona erdiğini düşünmüştüm ama şimdi, 50 yıl sonra hayatımdan çok memnunum."

Popüler kültürün parçası

Hawking popüler kültürün de parçasıydı. The Simpsons çizgi filminde Homer karakteriyle yan yana resmedilmiş, BBC'nin komedi dizisi Red Dwarf'ta kendini oynamış, Uzay Yolu II: Yeni Nesil (Star Trek: New Generation) filminde hologramı yer almıştı.

Pink Floyd rock grubu da, 1994 tarihli The Division Bell adlı albümlerindeki Keep Talking şarkılarında Hawking'in mekanik sesini kullandı.

Stephen Hawking, Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalışmaya devam etti, 2011 yılında Ceviz Kabuğundaki Evren (The Universe in a Nutshell) kitabını yayımladı.

İngiliz kuramcı, hastalığının kendisine bazı faydaları olduğuna inanıyordu, rahatsızlanmadan önceki hayatından 'sıkıldığını' söylemişti.

Hastalığı nedeniyle birilerinin bakımına muhtaçtı. Kendisine 20 yıldan uzun bir süre bakan eşine duyduğu saygıyı her fırsatta dile getiriyordu. Eşini, 1995'te evlendiği bir hemşire için terk etmesi yakınları ve arkadaşları için şaşırtıcı olmuştu.

Hawking, 2000 yılından sonra Cambridge'teki Addenbrooke Hastanesi'ni çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle sık ziyaret etmeye başladı. Hawking'in yıllarca sözlü ve fiziksel olarak istismar edildiği iddiaları üzerine polis, çevresindeki bazı kişileri sorguladı.

Elektrikli tekerlekli sandalyesini çoğu zaman dikkatsizce kullandığı bilinen Hawking, vücudundaki yaraların fiziksel istismardan kaynaklanmadığını söylüyordu. İddialarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.