Doğumdan çıkan hastalarını geç uyandırarak taciz ettiği iddia edilen doktora 40 yıl hapis istemi

Gaziantep'te çalıştığı tıp merkezinde doğumdan çıkan genç kadınların uyanmasını geciktirerek taciz ettiği ileri sürülen ve gizli tanığın şikayetinin ardından suçu işlediği gizli kamera ile belirlenince tutuklanan anestezi uzmanı S.S. hakkında hazırlanan iddianamede 40.5 yıl hapis cezası istendi.

DHA'da yer alan habere göre, kentteki özel bir tıp merkezinde anestezi uzmanı olarak çalışan ve genç hastalara fazla narkoz vererek uyandırmasını geciktirerek taciz ettiği öne sürülen S.S., geçen mart ayında tutuklandı. Savcılık, S.S. hakkında, "uyuşturucu ve uyutucu madde vermek suretiyle savunmasız durumda kalan kişiye hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırladı. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen ve önümüzdeki günlerde görülmeye başlayacak davanın iddianamesinde ise olayın ayrıntılarına yer verildi.

İş arkadaşı polise başvurdu





İddianamede, olayın özel tıp merkezinde çalışan bir personelin polise başvurması ve gizli tanık olması halinde ifade vermesiyle ortaya çıkarıldığına değinildi. Savcılık talimatıyla tıp merkezi personelinin gizli tanık olarak kabul edildiği ve koruma altına alınan bu kişiye "Kilit" adı verildiği belirtilen iddianamede; gizli tanığın polise, çalıştığı tıp merkezinin anestezi uzmanı S.S.’nin girdiği sezaryen doğumlarının ardından genç olan kadınları uyandırma odasına aldığını ve narkoz vererek uyanmasını geciktirdiğini söylediği belirtildi. Gizli tanık, anestezi uzmanı S.S.’nin doğumdan çıkan ve uyanmasını geciktirdiği kadınlara tacizde bulunduğunu söyledi. Kendisinin bazılarına şahit olduğunu ve zaman zaman kontrol ettiği kadınların vücudunda sperm bulmasıyla kuşkularının arttığını söyleyen gizli tanık ’Kilit’, tıp merkezinde çalışan diğer personellerin de bu duruma zaman zaman şahit olduklarını ifade etti.

Gizli tanığın ifadesinin ardından savcılık, anestezi uzmanının hastalara uyanmasını geciktirmek için verdiği ilacı Adli Tıp Kurumu’na sordu. Adli Tıp Kurumu savcılığa, adı verilen ilacın anestezide kullanıldığını, uyutucu ve uyuşturucu özelliğine sahip olduğu cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme geçen 18 Mart günü anestezi uzmanı S.S.’ye yönelik fiziki ve teknik takip kararı verdi. Karar doğrultusunda şüphelinin suç işlediği tıp merkezinin uyandırma odasına gizli kamera yerleştirildi ve anlık olarak takibe başlandı ve merkeze yakın bir noktada polis ekibi görevlendirildi.

Taciz gizli kamerayla tespit edildi

Gizli kameranın yerleştirilmesinden 5 gün sonra 23 Mart günü görüntüleri takip eden polisler, S.S.’nin uyandırma odasındaki bir kadına tacizde bulunduğunu fark etti ve durumu tıp merkezi yakınındaki polis ekibine bildirdi. Polisler de girdiği tıp merkezindeki odada anestezi uzmanı S.S.’yi gözaltına aldı. S.S. polis tarafından gözaltına alınırken, tacize uğrayan kadın da ’Anahtar’ kod adıyla gizli mağdur ve tanık olarak şikayetçi oldu. Anahtar kod adlı mağdur tanığın Adli Tıp Kurumu’nda yapılan muayenesinde tacize mağdur kaldığı belirlendi. Bu sırada gözaltına alınan S.S.’nin evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise internetten indirildiği belirlenen porno görüntüler bulundu.

’Kilit’ ve ’Anahtar’ adı verilen gizli tanıkların ifadeleri ile gizli kamera görüntülerinin ardından geçen 24 Mart günü nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.S. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Hastalara ameliyat nedeniyle narkoz verdiğini ve bunun dışında herhangi bir uyuşturucu vermediğini söyleyen S.S., iddiaların asılsız ve iftira olduğunu ileri sürdü.



İddianamede suçlamaları reddeden S.S.’nin uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ruhsata aykırı kullanma ve cinsel saldırı suçlarından 40,5 yıl hapis ile cezalandırılması istendi. Suçlamaları kabul etmeyen S.S., 40,5 yıl hapis cezasının istendiği davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.