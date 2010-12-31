-DOĞUMDAKİ KUSURLAR ABD SİLAHLARINDAN ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Yapılan bir araştırma, Irak'ın Felluce kentinde doğum kusurlarındaki artışın, ABD'nin 6 yıl önce kentte düzenlediği saldırılarda kullandığı silahlar yüzünden olabileceğini ortaya koydu. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, Uluslararası Çevre Araştırması ve Halk Sağlığı Dergisinde gelecek hafta yayımlanacak araştırmanın, kentte yenidoğanlarda kanser, kronik sinir yolu, kalp ve iskelet yapısı bozukluğu hastalıklarındaki açıklanamayan büyük artışla ilgili çalışmayı doğruladığı belirtildi. Araştırmada, bu yılın ilk yarısında yenidoğanlarda sakatlıkların normale oranla yaklaşık 11 kat artarak daha önce rastlanmayan seviyelere çıktığına işaret edildi. Araştırmayı yürütenlerden çevre zehir bilimcisi Müjgan Savabiesfahani, Felluce halkının zehirli bir maddeye kronik olarak maruz kaldığından şüphelendiklerini, bu faktörün ne olduğunu bilmediklerini, ancak araştırmalarının sürdüğünü ifade etti. Araştırmanın sonunda hazırlanan raporda, özellikle hamileleri etkileyen muhtemel zehirli maddeler olarak metaller tanımlanırken, doğumlardaki genetik bozuklukların kaynağının bu zehirli metaller olabileceği bildirildi. Bulguların, Felluce'de Amerikan birliklerinin 2004 Nisanı ve Kasımındaki iki büyük savaşta kullandığı zayıflatılmış uranyum içeren top mermilerinin anomalilere yol açmış olabileceğine işaret ettiği kaydedildi. Raporda, zayıflatılmış uranyumun yanı sıra savaş alınındaki diğer kalıntıların da kusurların sebebi olabileceği ifade edildi. Felluce'deki bir hastanenin çocuk doktoru tarafından, mayıs ve ağustos ayları arasında ciddi kusurlu bebeği olan 55 aileyle yapılan araştırma da bu dönemde doğan 547 bebeğin yüzde 15'inde ciddi anomaliler bulunduğunu ortaya konuldu. Irak'ın başka hiçbir kentinde doğum anomalilerin Felluce'deki düzeyde olmadığı da belirtildi. Felluce'de geçmişte yapılan araştırmalar, yeni doğan bebeklerin cinsiyet dağılımında da ciddi bir değişim olduğunu, Irak'ta savaşın başladığı 2003'ten bu yana erkek çocukların doğumunda yüzde 15 azalma olduğunu gösteriyor.