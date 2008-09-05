T24 LogoT24 Logo
Dünya

Doğum yerini işgal eden lider Sarkisyan

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenlerin Dağlık Karabağ işgali ve Hocalı Katliamı'nın sorumlularından biri. Sarkisyan aynı zamanda usta bir satranççı.

05 Eylül 2008 03:00

Futbol diplomasisiyle buzları eritmek için Cumhurbaşkanı Gül'ü ülkesine davet eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan kimdir?

Öncelikle, 54 yaşındaki Serj Sarkisyan, 1990'da Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermeniler ile Azerileri savaşa sürükleyen topraklarda, yani Dağlık Karabağ'da doğdu... 3 yıl süren savaşta 30 bin kişi öldü, 600 bin kişi de bu bölgeyi terk etti.

Satranç ustası

İyi bir satranç oyuncusu da olan Sarkisyan, Erivan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Dağlık Karabağ'ın Stepakanert kentindeki elektrik idaresinde çalışmaya başladı. O yıllarda, Komünist Parti'nin gençlik kollarına girdi.

Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Karabağ'da savaş patladığı dönemde Ermeni güçlerini organize edenlerin arasında bulundu. 1993'te Savunma Bakanı oldu. Bunu 1995'te Devlet Savunma Konseyi Başkanlığı, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı izledi. 1999'da Devlet Başkanı Robert Koçaryan'ın Başdanışmanı oldu.

Zirveye tırmanışı 2007'de Başbakanlık koltuğuyla süren Serj Sarkisyan, bundan 1 yıl sonra, Şubat 2008'de de devletin zirvesine, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Hocalı Katliamı'nın sorumlularından

1989-1993 yılları arasında Dağlık Karabağ Bölgesi silahlı kuvvetlerini organize eden Sarkisyan'ın, Hocalı Katliamı'nın emrini veren kişi olduğu da söyleniyor. SSCB'nin son döneminde Ermenistan'ın Azerbaycan'dan toprak talebiyle başlayan çatışmalar, her iki ülkenin bağımsız olmasıyla savaşa dönüştü. Ermeni güçleri Ermenistan'da konuşlanmış Rus askeri güçlerinin desteğiyle Azerbaycan topraklarını işgal etmeye başlarken, Azerbaycan Türklerine karşı kıyım ve katliamlar da hız kazandı.

Hocalı'nın nüfusu yarıya düştü

Azerbaycan kaynaklarına göre, Yukarı Karabağ bölgesindeki Hankendi'de konuşlanan Rus 366'ncı motorize alayının desteğindeki Ermeni güçleri, 25 Şubat 1992 gecesi ağır silah ateşi desteğiyle bir süredir kuşatma altında tutulan Hocalı kentine girdi.

Ermeni güçleri, bölgedeki çatışmalar nedeniyle 7 ila 10 bin olarak bilinen nüfusunun 4 bine kadar düştüğü kentteki yaşlı ve çocuklardan oluşan sivil halkı ayrım yapmadan vahşice katlederken, kentten şans eseri kurtulanların ifadeleriyle uygulanan vahşet gün yüzüne çıktı.

Eşi görülmemiş vahşet

Bölgeye belli bir süre sonra girmesine izin verilen yabancı gazetecilerin izlenimleri Batı ve Rus medyasında “tarihte eşi görülmemiş vahşet, gözleri oyulan, derileri yüzülen çocuk ve kadın cesetleri, diri diri yakılan insanlar” gibi ifadelerle yer aldı.

Daha sonra yapılan belirlemeler doğrultusundaki resmi açıklamalara göre, Hocalı'daki katliam sırasında çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 613 kişi katledildi, 1275 kişinin esir veya kayıp olduğu kesinleşti.

Ancak söz konusu belirleme çalışması bölgeye ilişkin önceki kayıtlı nüfus ve şans eseri katliamlardan kurtulanların ifadeleri doğrultusunda yapılabildiği için, gerçekte Hocalı'daki katliamda hayatını kaybedenlerin çok daha fazla olabileceği ifade belirtiliyor.

Kayıp olarak bilinenlerin bir bölümünün de katliam kurbanları arasında olduğu öngörülürken, halen Ermeni işgali altında olması nedeniyle bölgede geniş çaplı bir inceleme bugüne kadar yapılamadı.

Yukarı Karabağ bölgesinde yapılan bu katliamlar sırasında bölgedeki Ermeni güçlerinin başında ise bir önceki ve bugünkü Ermenistan cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan gibi isimler de yer alıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24