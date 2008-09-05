Doğum yerini işgal eden lider Sarkisyan

Futbol diplomasisiyle buzları eritmek için Cumhurbaşkanı Gül'ü ülkesine davet eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan kimdir?



Öncelikle, 54 yaşındaki Serj Sarkisyan, 1990'da Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermeniler ile Azerileri savaşa sürükleyen topraklarda, yani Dağlık Karabağ'da doğdu... 3 yıl süren savaşta 30 bin kişi öldü, 600 bin kişi de bu bölgeyi terk etti.



Satranç ustası



İyi bir satranç oyuncusu da olan Sarkisyan, Erivan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Dağlık Karabağ'ın Stepakanert kentindeki elektrik idaresinde çalışmaya başladı. O yıllarda, Komünist Parti'nin gençlik kollarına girdi.



Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Karabağ'da savaş patladığı dönemde Ermeni güçlerini organize edenlerin arasında bulundu. 1993'te Savunma Bakanı oldu. Bunu 1995'te Devlet Savunma Konseyi Başkanlığı, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı izledi. 1999'da Devlet Başkanı Robert Koçaryan'ın Başdanışmanı oldu.



Zirveye tırmanışı 2007'de Başbakanlık koltuğuyla süren Serj Sarkisyan, bundan 1 yıl sonra, Şubat 2008'de de devletin zirvesine, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.



Hocalı Katliamı'nın sorumlularından



1989-1993 yılları arasında Dağlık Karabağ Bölgesi silahlı kuvvetlerini organize eden Sarkisyan'ın, Hocalı Katliamı'nın emrini veren kişi olduğu da söyleniyor. SSCB'nin son döneminde Ermenistan'ın Azerbaycan'dan toprak talebiyle başlayan çatışmalar, her iki ülkenin bağımsız olmasıyla savaşa dönüştü. Ermeni güçleri Ermenistan'da konuşlanmış Rus askeri güçlerinin desteğiyle Azerbaycan topraklarını işgal etmeye başlarken, Azerbaycan Türklerine karşı kıyım ve katliamlar da hız kazandı.



Hocalı'nın nüfusu yarıya düştü



Azerbaycan kaynaklarına göre, Yukarı Karabağ bölgesindeki Hankendi'de konuşlanan Rus 366'ncı motorize alayının desteğindeki Ermeni güçleri, 25 Şubat 1992 gecesi ağır silah ateşi desteğiyle bir süredir kuşatma altında tutulan Hocalı kentine girdi.



Ermeni güçleri, bölgedeki çatışmalar nedeniyle 7 ila 10 bin olarak bilinen nüfusunun 4 bine kadar düştüğü kentteki yaşlı ve çocuklardan oluşan sivil halkı ayrım yapmadan vahşice katlederken, kentten şans eseri kurtulanların ifadeleriyle uygulanan vahşet gün yüzüne çıktı.



Eşi görülmemiş vahşet



Bölgeye belli bir süre sonra girmesine izin verilen yabancı gazetecilerin izlenimleri Batı ve Rus medyasında “tarihte eşi görülmemiş vahşet, gözleri oyulan, derileri yüzülen çocuk ve kadın cesetleri, diri diri yakılan insanlar” gibi ifadelerle yer aldı.



Daha sonra yapılan belirlemeler doğrultusundaki resmi açıklamalara göre, Hocalı'daki katliam sırasında çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 613 kişi katledildi, 1275 kişinin esir veya kayıp olduğu kesinleşti.



Ancak söz konusu belirleme çalışması bölgeye ilişkin önceki kayıtlı nüfus ve şans eseri katliamlardan kurtulanların ifadeleri doğrultusunda yapılabildiği için, gerçekte Hocalı'daki katliamda hayatını kaybedenlerin çok daha fazla olabileceği ifade belirtiliyor.



Kayıp olarak bilinenlerin bir bölümünün de katliam kurbanları arasında olduğu öngörülürken, halen Ermeni işgali altında olması nedeniyle bölgede geniş çaplı bir inceleme bugüne kadar yapılamadı.



Yukarı Karabağ bölgesinde yapılan bu katliamlar sırasında bölgedeki Ermeni güçlerinin başında ise bir önceki ve bugünkü Ermenistan cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan gibi isimler de yer alıyordu.