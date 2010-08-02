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Dünya

DOĞUM YAPAN OBEZ ANNE ÖLDÜ BÜKREŞ (A.A)

02 Ağustos 2010 18:24

-DOĞUM YAPAN OBEZ ANNE ÖLDÜ BÜKREŞ (A.A) - 02.08.2010 - Romanya'da 5 ay önce doğum yapan obez annenin öldüğü bildirildi. Beş ay önce bir kız çocuğu dünyaya getiren Victoria Lacatus'un akrabaları, 25 yaşında, 240 kilogram ağırlığındaki obez annenin, dün ateş ve solunum problemlerine bağlı olarak gelişen kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Craiova Hastanesinin Başhekimi Florin Petrescu, doktorların 30 dakika boyunca Lacatus'u hayata döndürmeye çalıştıklarını, ancak aşırı kilosunun bu işlemi zorlaştırdığını kaydetti. İngiltere'deki Kraliyet Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Yüksekokulundan Doktor Daghni Rasasingham 18 şubattaki doğuma ilişkin olarak, olayın nadir görülen bir vaka olduğunu belirtmiş, annenin pıhtı atması, şeker, doğum sonrası aşırı kanama veya enfeksiyon nedenleriyle ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

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