Doğum yapan kadına 'asker' hakkı

Hükümetin hazırladığı "çocuk teşviki", "kadın istihdamını arttırma" paketi olarak anılan düzenlemelerde sona gelindi. Tam adı "Türkiye İçin Nüfus ve Aile Politikaları Kapsamında Yapılan Mevzuat Çalışmaları" olarak belirlenen paketten, çalışan anne adaylarına "doğum izni" müjdesi çıktı. Erkeklerin askerlikte geçen süreleri için uygulanan "kademe - derece ilerlemesi" uygulaması kadınların 16 haftadan 18 haftaya çıkarılacak doğum izinlerinde de geçerli olacak. Kadınlar ayrıca maksimum 24 hafta olan ücretsiz doğum izninde de bu hakkan yararlanabilecek.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar, Maliye, Kalkınma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının ortak çalışması olan çocuk teşvik paketinde şu değişiklikler yer alıyor:



İşe alma zorunluluğu: Doğum yapan işçiler de memuriyette ve askerlik hizmetinde olduğu gibi doğum izni süresinin sonunda iki ay içerisinde işe girmek isterse, işveren işe almak zorunda olacak. İşveren anneleri eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe yerleştirecek. Böylelikle çalışan kadınların "Çocuk doğunca ya işsiz kalırsam" korkusu sona erecek.



İstek dışı tayine yasak: Hamile çalışanlar, hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle isteği haricinde memuriyet mahalli dışında geçici veya sürekli olarak görevlendirilemeyecek. Ayrıca sağlık durumunun doktor raporuyla belgelendirilmesi ile hamileliğin 24'üncü haftasından önce de bu haktan yararlanılabilecek.



'Askerlik' gibi olacak: Paketin en çarpıcı düzenlemelerinden biri de kadın memurların ücretsiz doğum izninde geçen sürelerinin erkeklere askerlik yaptıklarında tanındığı gibi kademe-derece ilerlemesi kapsamına alınması. Hali hazırda doğum izninde geçen süre, kadınların kademe ilerlemesine yansımıyordu. Bu nedenle de birçok kadın bir yıla aşkın sürelerle hak kaybına uğruyordu. Ayrıca kadın çalışanlar doğum izinlerini askerlik borçlanması gibi borçlanılabilecek.



Tam maaş, esnek çalışma



Paketten dikkat çekici bazı başlıklar şöyle:

-Doğum izni biten kadınlara, çocuğu belli bir yaşa gelene kadar "esnek çalışma" hakkı tanınacak.

-Esnek çalışmada kadın, belli bir süre daha önce aldığı tam maaşıyla çalışabilecek. Söz konusu sürenin bitiminde kadın aynı hakkı tekrar isterse daha az maaşla esnek çalışmaya devam edebilecek.

-Doğum öncesi ve sonrasında toplam 16 hafta olan izinler, 18 haftaya çıkarılacak.

-Esnek çalışmada, "öğlene kadar iş, öğlenden sonra ev" hakkının verilmesi benimseniyor.

-Kadınlara, kreş desteğinin verilmesi sağlanacak.