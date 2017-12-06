'Doğum yapan FETÖ şüphelisi için kapıda polis bekliyor' iddiasına yalanlama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ\'den hakkında yakalama kararı bulunan Ş.G.\'nin doğum yaptığı özel hastane kapısında gözaltı için polislerin beklediğine yönelik iddialar ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, \"İsmi geçen kişi hakkında yeni doğum yapmış olması nedeniyle herhangi bir adli işlem yapılmaması talimatı verilmiş olup, mevcut yakalama kararı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün re\'sen kaldırılmıştır\" denildi.

Sosyal medyada Kahramanmaraş\'taki özel bir hastanede doğum yapan bir kadının gözaltına almak için polislerin beklediği iddiasıyla paylaşımlar yapıldı. Bazı haber sitelerinde de yer alan iddiaları CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından \"Kahramanmaraş Hayat Hastanesi\'nde Ş.G. bir saat önce ilk bebeğini dünyaya getirdi. Doğumdan önce ve doğumdan sonra gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekliyor. Bu hukuk dışı ve gayri insani uygulamaları durdurun\" yorumunu yaptı.

\'YENİ DOĞUM YAPTIĞI İÇİN ADLİ İŞLEM YAPILMAMASI TALİMATI VERİLDİ\'

Bu iddialar üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan da açıklama geldi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Bazı sosyal paylaşım sitelerinde ve basın yayın organlarında hastanede yeni doğum yapmış Ş.G. isimli bayanın gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekletilerek hukuk dışı ve gayri insani uygulamaya tabi tutulduğuna dair haber ve yorumlar paylaşıldığı görülmüş ise de; Kahramanmaraş Özel Hayat Hastanesi\'ne doğum yapmak üzere başvuran Ş.G.\'nin kimlik bilgilerinin hastane kayıtlarına girilmesine müteakip, şahıs hakkında aranma kaydı olduğu yönünde sistem uyarısı üzerine yapılan kolluk tespitinde; Ş.G. isimli bayan hakkında FETÖ Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016/7730 numaralı dosya üzerinden yürütülen soruşturma nedeniyle Mardin Sulh Ceza Hakimliği\'nin 2016/3675 Değişik iş sayılı kararı ile yakalama emri çıkartıldığı anlaşılmıştır. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'na durumun bildirilmesine müteakiben ilgili kolluk birimlerine ismi geçen kişi hakkında yeni doğum yapmış olması nedeniyle herhangi bir adli işlem yapılmaması talimatı verilmiş olup, mevcut yakalama kararı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün re\'sen kaldırılmıştır. Açıklandığı üzere, Ş.G isimli bayanın, hastanede gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekletildiği ve bu sebeple hukuk dışı ve gayri insani uygulama yapıldığına ilişkin haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.\"



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