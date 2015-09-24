Doğum yapan eşinin felç geçirmesinden bebeği sorumlu tuttu, köprüden attı!

Beşiktaş’ta, Seyfi E., iki günlük bebeğini 15 metre yükseklikten Boğaziçi Köprüsü bağlantı yoluna attı. Beton zemine çakılan bebek olay yerinde ölürken baba sinir krizi geçirdi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. Seyfi E.’nin eşi Hülya E., 2 gün önce İstanbul’daki bir devlet hastanesinde epidural anestezi yöntemiyle 3. bebeğini dünyaya getirdi. Ancak anne, felç kaldı.

Habertürk'ten Yusuf Doğan ve Ümran Avcı'nın haberine göre berber Seyfi E., eşinin durumundan bebeği sorumlu tutmaya başladı. Hastanede tedavisi devam eden ve uyuyan eşinin yanındaki bebeği alan Seyfi E., dışarı çıkarak Beşiktaş Palangalar Caddesi’ndeki üstgeçide gitti ve 2 günlük bebeğini çevredekilerin şaşkın bakışları arasında üstgeçitten attı.

Yaklaşık 15 metreden Boğaziçi Köprüsü-Beşiktaş bağlantı yoluna düşen minik bebek, hayatını kaybetti. Olayı görenler şok geçirirken, Seyfi E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sinir krizleri geçirip bayılan baba, ambulansla önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi, ardından polis merkezine götürüldü.

Couvade sendromu mu?

Psikiyatr Prof. Dr. Kerem Doksat: Büyük ihtimalle reaktif depresyon vardır babada. Karısının bebeği doğurduktan sonra felç kalmasına öfke duyup intikamını bebekten çıkarma şeklinde yansıyan öfkeyle çocuğu atmış olabilir. Ayrıca couvade sendromu diye bir şey var. Nadir rastlanan, ancak bilinen bir durumdur. Doğum sonrası depresyonu belirtilerini kadın yerine erkek yaşar. Ve doğum sonrası depresyonda çocuğa zarar vermek, çocuğu öldürmek davranışları çok tipiktir.

‘Daha konforlu ve güvenli’

Anestezi Uzm. Doç. Dr. Abdurrahman Yaycı: Epidural yöntemi genelde anestezi uzmanları yapıyor. Geçici bir süre tam felç hali yaşanıyor. Bacaklarda duyusal -geçicibozukluklar olabiliyor. Sezaryenlerde kullandığımız yöntemde omuriliğe zarar verme şansımız yok iğneyle. İlaçların toksik reaksiyonları olabilir. Belki ona bağlı geçici bir şey olabilir. Söz konusu felç olayının adli tıp raporlarıyla doğrulanması gerekiyor. Hiçbir yöntem için “Sıfır risk var denemez” ama epidural anestezi genel anesteziye göre çok daha konforlu ve çok daha güvenilir. ‘

'Kalçaya iğne bile riskli’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan: Kalçaya yapılan iğnenin bile bir sürü riski var; buna ölüm dahil. Sonuçta epidural dediğimiz omuriliğin katmanlarına yapılan bir şey. Felç kalma ve başka riskleri tabii ki var. Ama bunlar çok nadir görülen komplikasyonlar.

Epidural anesterzi nedir?

Epidural anestezi vücudun belirli bir bölgesindeki ağrı iletimini durduran bölgesel ya da lokal anestezi türlerinden biri. Doğum ağrısını kontrol altına almanın en etkili yöntemi olarak tarif ediliyor. Omuriliği çevreleyen ve dura adı verilen zarın etrafına lokal anestezik madde verilerek ağrı uyarılarının beyne ulaşması engelleniyor.

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