T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğum yapamayan kediye sezaryen

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum yaparken, yavrulardan birinin rahim kanalına sıkıştığı kediye, zorunlu olarak sezaryen yaptı

04 Mayıs 2018 20:30

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum yaparken, yavrulardan birinin rahim kanalına sıkıştığı kediye, zorunlu olarak sezaryen yaptı. 
Batman\'da, kendilerine gelen ihbar üzerine harekete geçen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum yapan kedinin yavrularından birinin, rahim kanalında sıkışması nedeniyle doğumun yarıda kaldığını belirledi. Doğumu yapamayan kediyi Belediye Hayvan Bakım Evi\'ne getiren ekipler, yapılan kontrolde yavru kedinin rahim kanalında sıkışıp, nefessiz kalması sonucu öldüğünü ve rahimde doğmayı bekleyen başka yavrunun olduğunu gördü. Bunun üzerine veterinerler tarafından anne kediye zorunlu olarak sezaryen yapıldı. Kedinin rahmindeki canlı yavruyu kurtaran veterinerler, rahimde sıkışan ölü yavruyu ise operasyonla aldı. Yapılan bakım ve tedavilerinin ardından anne ve yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Reşat YİĞİZBATMAN DHABATMAN Belediyesi VeterinerMüdürlüğüBelediye VeterinerDoğumuBelediye Hayvan Bakım EviBununKedininYapılanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24