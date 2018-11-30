Doğum sonrası enfeksiyondan ölüme soruşturma izni çıkmadı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, Ayfer Sırma\'nın (25) doğum yapıp, taburcu edilmesinin ardından enfeksiyon kaptığı için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinde sorumluluğu bulunduğu öne sürülen 18 hastane yetkilisi hakkında, Torbalı Kaymakamlığı\'nca soruşturma izni verilmedi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Ozan Sırma (28), kaymakamlığın bu kararına İzmir Bölge İdare Mahkemesi\'nde itiraz etti.

Torbalı\'da yaşayan ve Ozan Sırma ile 1 yıllık evli olan Ayfer Sırma, ilk çocuklarına hamile kaldı. Genç kadın, 11 Ağustos\'ta sancılarının başlaması üzerine eşi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 38 haftalık hamile Sırma, sezaryenle 2 kilo 400 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Sırma çifti, bebeklerine Okyanus ismini verdi. Ayfer Sırma, ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Eve geçtikten 2 gün sonra karnında sancı hisseden ve yüksek ateş şikayeti olan genç kadın, tekrar Torbalı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale sonucu Ayfer Sırma\'nın vücudunda, doğumdan sonra enfeksiyon oluştuğu tespit edildi. Enfeksiyonun vücuduna iyice yayılması üzerine genç kadın, 1 hafta sonra İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Buradaki tetkiklere göre, iltihabın bağırsaklarına kadar ilerlediği ortaya çıkan Ayfer Sırma, ameliyata alındı; ancak bir süre sonra yaşamını yitirdi. Yaşanan süreci anlatan Ozan Sırma, \"Eşimi bunun üzerine ameliyata aldılar. Ameliyat 7 saat sürdü. Ameliyattan sonra kalbi durdu. 25 dakikalık müdahale ile tekrar hayata döndürülüp, yoğun bakıma alındı. 6 Eylül\'de de yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Eşim doya doya kızını koklayamadan öldü\" dedi.

İHMAL YA DA KUSUR YOKMUŞ

Eşinin ölümünde Torbalı Devlet Hastanesi\'ndeki görevlilerin ihmali olduğunu savunan Ozan Sırma, avukatı aracılığıyla Torbalı Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, Ayfer Sırma\'nın İzmir\'in Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı\'ndaki kabri, 22 Eylül\'de inceleme yapılmak üzere açıldı. Eşinin kaybetmenin acısını yaşayan Ozan Sırma, 28 Kasım\'da kendisine jandarma tarafından yapılan tebligatla bir kez daha sarsıldı. Torbalı Kaymakamlığı\'ndan gönderilen tebligatta, eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu hastane yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmediğini öğrenen Sırma, şaşkınlık yaşadı. Sırma, kaymakamlıktan gelen tebligatta 18 kişi hakkında yapılan incelemenin ardından soruşturma izni verilmemesinin, \'Hastanede bir enfeksiyon salgını olduğundan söz edilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu branşlar yönünden personelin herhangi bir ihmal ya da kusurlarının olmadığı\' gerekçesiyle açıklandığı söyledi.

\'SUÇSUZLARSA EŞİM NEDEN ÖLDÜ?\'

Kaymakamlığın hastane yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmeyen, 9 Kasım 2018 tarihli kararına dün İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı\'na başvurarak, itiraz eden Ozan Sırma, \"Bu kararın neye dayanılarak alındığını bilmiyoruz. Kaymakamlığa gittiğimizde kimseyle görüşemedik. Bize, karara itiraz yolunun açık olduğunu söylediler. İtirazımızı yaptık ama konuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Eğer şikayetçi olduğumuz 18 kişi suçsuzsa eşim neden öldü? Sağlıklı gencecik bir kadın hayatını kaybetmiş, 3 aylık bir bebek öksüz kalmış; ancak sorumluları suçsuz görülmüş. Henüz geçen sene yine hastanede bir kadın doğumdan sonra ölmüş, suçlu bulunan doktor kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılıp, tekrar göreve başlamıştı. Bu ortamda sesimi duyuramıyorum. Kimi, kime şikayet edeceğimi bilemiyorum\" diye konuştu.

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