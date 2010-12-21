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DOĞUM SIRASINDA YERE DÜŞEN BEBEK ÖLDÜ BURSA (A.A)

21 Aralık 2010 16:04

-DOĞUM SIRASINDA YERE DÜŞEN BEBEK ÖLDÜ BURSA (A.A) - 21.12.2010 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir kadının evinde doğum yaptığı sırada yere düşen bebeği öldü. Alınan bilgiye göre, Çınarönü Mahallesi 3. Balkon Sokak'ta oturan 8 aylık hamile Güzel T. (21), aniden doğum sancısının tutması sonucu inşaat işçi olan eşi Metin T'yi (25) telefonla arayarak eve gelmesini istedi. Metin T'nin iş yerinden izin alarak eve gitmek üzere yola çıktığı sırada genç kadın, doğum yaptı. Doğum sırasında yere düşen bebek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Güzel T'nin çığlıklarını duyan komşularının durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, genç kadın ile bebeği Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kadın, burada tedavi altına alınırken, yapılan incelemede bebeğin düşme sonucu kafatasının kırıldığı belirlendi. Bebek, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, baba Metin T'nin, polise verdiği ifadede, ''Eşimin doğumuna 1 ay vardı. Bugün de rutin kontrol için hastaneye gidecektik. Sancısı tutunca beni aradı. İnşaattan eve gelene kadar olay meydana gelmiş'' dediği öğrenildi.

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