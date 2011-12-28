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Dünya

Doğum kontrol hapları kimlikle alınacak

Çin'in doğusunda bulunan Fucien eyaletinde doğum kontrol hapları alırken kimlik gösterme zorunluluğu getirildi.

28 Aralık 2011 02:00

T24 - Çin'in doğusunda bulunan Fucien eyaletinde doğum kontrol hapları alırken kimlik gösterme zorunluluğu getirildi.


Şiamın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Şiamın kentinde yaşayanlar, eyaletin yürürlüğe koyduğu yeni kural çerçevesinde bu tür hapları alırken kimliklerini gösterecek.


Şiamın Gıda ve İlaç İdaresi tarafından yürürlüğe konulan kurala göre, bu hapı satan tüm eczaneler, satıştan önce tüketicinin kimlik ve iletişim bilgilerini almak zorunda.


Bu durum, bazı çevrelerde halkın özel hayatına müdahale olarak algılanıyor. Ancak bunun aksine bu uygulamayı destekleyenler de mevcut.


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