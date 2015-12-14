T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğum için ameliyat masasına yatan 28 kadını elektrik çarptı!

Yetkililer, kadınlara elektrik çarpması olabileceğini söyleyip imza attırdıklarını iddia etti

14 Aralık 2015 15:43

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne giden 28 kadının vücudu elektrik çarpması sonucunda yandı. Vücutlarının farklı yerlerinde yanıklar oluşan kadınlar, başka hastanelere sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberine göre yetkililer doğumevini kapatarak tadilata başlarken, gelen hastalar da mağdur olmamaları için ambulanslarla başka hastanelere gönderildi. Yetkililerin ameliyat masasına yatan kadınları elektrik çarpması olabileceğini söyleyip bir evrak imzalattıkları iddia edildi. Elektrik çarpması sonucu yaralanan bazı kadınların sırt bölgeleriyle birlikte yüz bölgelerinde de yanık meydana geldiği belirtildi.

Hastane Başhekimi Dr. Eyüp Sabri Şeyhanlı, tıbbı cihazlarda yaşanan sorunun tespit edilmesinin ardından bir çalışma başlatıldığını ve yeni tıbbi cihazlar getirildiğini ifade ederek, elektrik çarpmaları nedeniyle hastalarda ciddi bir sorun yaşanmadığını belirtti. 

ETİKETLER

şanlıurfakadındoğumelektrikçarptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24