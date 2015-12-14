Doğum için ameliyat masasına yatan 28 kadını elektrik çarptı!

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne giden 28 kadının vücudu elektrik çarpması sonucunda yandı. Vücutlarının farklı yerlerinde yanıklar oluşan kadınlar, başka hastanelere sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberine göre yetkililer doğumevini kapatarak tadilata başlarken, gelen hastalar da mağdur olmamaları için ambulanslarla başka hastanelere gönderildi. Yetkililerin ameliyat masasına yatan kadınları elektrik çarpması olabileceğini söyleyip bir evrak imzalattıkları iddia edildi. Elektrik çarpması sonucu yaralanan bazı kadınların sırt bölgeleriyle birlikte yüz bölgelerinde de yanık meydana geldiği belirtildi.

Hastane Başhekimi Dr. Eyüp Sabri Şeyhanlı, tıbbı cihazlarda yaşanan sorunun tespit edilmesinin ardından bir çalışma başlatıldığını ve yeni tıbbi cihazlar getirildiğini ifade ederek, elektrik çarpmaları nedeniyle hastalarda ciddi bir sorun yaşanmadığını belirtti.