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Dünya

Doğum için 4 süit

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin eşi Carla'nın bugün doğum yapmasının beklendiği ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

09 Ekim 2011 03:00


 
T24-  Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni-Sarkozy’nin bugün doğum yapmasının beklendiği ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.


Hürriyet’in haberine göre, Bruni-Sarkozy’nin Paris'te bulunan La Muette Hastanesi'nde, geceliği 250 euroya dört oda ayırttığı bildirildi. Odalardan birinde Bruni-Sarkozy’nin kalacağı, diğer odaların ise Fransa Cumhurbaşkanı ve korumalarına ayrıldığı ifade edildi.

Hastanenin doktorlarından birinin Bruni-Sarkozy’nin ayırttığı odaların çok lüks olmadığını sadece diğer hastane odalarından biraz daha büyük olduğu belirtildi. Aslında 3 Ekim’de doğması beklenen bebek, Fransız basını heyecanlandırmıştı.


Ancak Bruni-Sarkozy, bebeğini paparazzilerden koruyacağını belirterek, “Galeri yapmak için çocuk sahibi olunmuyor” demişti.


Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen Bruni-Sarkozy, Eylül ayının sonlarına doğru, şu açıklamayı yapmıştı: “Açık söylemem gerekirse artık dayanamıyorum. Günün büyük bir kısmında oturmam ya da yatmam lazım. Sigara içemiyorum, şarap içemiyorum. Artık hamileliğimin bitmesi için sabırsızlanıyorum.”

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