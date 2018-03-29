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Doğum gününde trafik kazasında öldü

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Erkan Ateş (40), doğum gününde yaşamını yitirdi

29 Mart 2018 12:18

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Erkan Ateş (40), doğum gününde yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece, Nurdağı- Bahçe yolunun Kızlaç mevkisinde meydana geldi. İbrahim Erkan Ateş yönetimindeki 27 GA 245 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönde gelen ve sürücüsünün ismiyle plakası öğrenilemeyen TIR\'la çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ateş\'in öldüğünü belirledi. Ateş\'in cenazesi, araçtan çıkarılarak, Bahçe Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Sanat ve Mesleki Eğitim Kursu\'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan İbrahim Erkan Ateş\'in dün doğum günü olduğu belirtildi.
TIR şoförü, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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