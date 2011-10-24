-Doğum gününde toprağa verildi AYDIN (A.A) - 24.10.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan komando er Ferdi Bolat'ın (21) cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Şehit erin cenazesi, Söke Devlet Hastanesinin morgundan Kemalpaşa Mahallesi Alay Sokak'taki evinin önüne getirildi. Ferdi Bolat'ın üvey babası Ali Çelik, annesi Nazmiye Çelik ve Tokat'ta yaşayan babası Mustafa Bolat ile 2 üvey kardeşi, şehit erin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun şehit olduğuna inanmak istemediğini kaydeden anne Nazmiye Çelik, ''Oğlumla yeni telefonda görüştük, Kurban Bayramı'nda yanımızda olacaktı. Onu bayramda beklerken acı haberi geldi'' diye konuştu. Ferdi Bolat'ın cenazesi, Koca Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Aydın Valisi Kerem Al, Aydın milletvekilleri, Kaymakam Mehmet Demirezer, Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi ve vatandaşlar katıldı. Söke Sanayi Sitesi'nde marangoz kalfası olarak çalışan, Sökespor A Genç takımında amatör olarak futbol oynayan Ferdi Bolat'ın bugün doğum günü olduğu belirtildi.