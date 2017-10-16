Doğum gününde sürpriz evlilik teklifi aldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da öğretmenlik yapan 30 yaşındaki Kenan Kayalarlı, meslektaşı Başak Öncel\'e 26\'ncı yaşını kutladığı doğum gününde, sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Burdur\'daki özel bir kolejde halk oyunları öğretmenliği yapan Kayalarlı, aynı okulda sınıf öğretmeni olan ve 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Öncel\'e doğum gününde evlilik teklif etmek için hazırlık yaptı. Kayalarlı\'nın sürpriz teklif için bir süre yürüttüğü hazırlığa arkadaşları da yardım etti.

Kayalarlı\'nın fotoğrafının bulunduğu maskeleri yüzlerine takan arkadaşları, dün akşam saatlerinde, Öncel\'in evine güllerle gitti. Ardından Öncel\'i, evin yaklaşık 200 metre ilerisindeki Gençlik Parkı\'na davet etti. Burada Öncel\'i, mumlarla yaptığı kalp simgesinin ortasında Kayalarlı karşıladı. Diz çöken Kayalarlı, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Kayalarlı, \'evet\' yanıtını aldığı Öncel\'in parmağına yüzük taktı. Kayalarlı ve Öncel, daha sonra arkadaşlarının alkışları eşliğinde, üzerinde fotoğrafları bulunan pastayı keserek, birbirine ikram etti.

Kenan Kayalarlı, sürpriz evlilik teklifiyle ilgili \"Uzun zamandır böyle bir sürpriz aklımdaydı. O her şeyin en güzeline layık. \'Doğum günü partisi yapacağız\' diye çağırdım. Arkadaşlarımla böyle bir sürpriz yaptık\" diye konuştu. Başak Öncel de çok mutlu olduğunu belirterek, \"Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Arkadaşlarla küçük bir doğum günü kutlaması yapacağız diye bekliyordum\" dedi.

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