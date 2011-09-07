-Doğum gününde mindere çıkacak ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Dünya Şampiyonası'nda, serbest stil 84 kiloda milli mayoyu giyecek Serdar Böke, doğum günü olan 17 Eylül'de mindere çıkarak altın madalya mücadelesi verecek. İstanbul'da 12-18 Eylül tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Serdar Böke, şampiyona için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, ''Mutlaka madalya kazanmak istiyorum. Dünya şampiyonası zorluğundaki turnuvalara katıldık ve madalyalar kazandık. Takım olarak iyi durumdayız. Yedi sıklette de madalya bekliyoruz. Şampiyonanın ülkemizde düzenleniyor olması, bizlere ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Takım ve bireysel olarak şampiyonluğu hedefliyoruz. Olimpiyatlar öncesi olması ve ülkemizde düzenlenmesi şampiyonanın önemini daha da artırıyor'' diye konuştu.