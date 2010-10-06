-''DOĞUM BORÇLANMASI'' GENELGESİNE DAVA ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri Emirali Şimşek, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) doğum borçlanması hakkındaki genelgesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a dava açtıklarını bildirdi. Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, SGK'nın doğum borçlanmasıyla ilgili 16 Ekimde bir genelge yayımladığını anımsattı. Genelgenin kadın çalışanların aleyhine olduğunu savunan Şimşek, düzenlemeyle yasada yer almayan sınırlamalara yer verildiğini ileri sürdü. Anayasa değişikliğiyle kadınlara pozitif ayrımcılık tanındığına dikkati çeken Şimşek, genelgenin gerek kişilik haklarına gerekse Anayasa ve yasaya aykırı olduğunu iddia etti. Konfederasyon olarak söz konusu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a dava açtıklarını bildiren Şimşek, açıklamasında, ''Davanın lehimize sonuçlanması durumunda doğum yapmadan önce herhangi bir sigorta başlangıcı aranmaksızın primini yatıran bütün anneler hizmet borçlanması yapabilecek ve sigortaları borçlanma yaptıkları tarihten itibaren başlamış sayılacak'' görüşüne yer verdi.