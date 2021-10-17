Doğum bildirimi, e-Devlet üzerinden yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı, çeşitli nedenlerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayanların bu bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet uygulamasına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti eklendi.

Bakanlıkça 2018'de hayata geçirilen e-Doğum uygulamasıyla, kamu sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine olanak sağlanmıştı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 81 ilde 235 kamu sağlık kuruluşunda 75 bin 546 doğum tescili yapıldı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları da ailelerin adreslerine ücretsiz olarak gönderildi.