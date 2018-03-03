‘Doğudan gelen canavar' Avrupa'da hayatı felç etti

Sibirya’dan gelerek Avrupa’da etkisini gösteren soğuklar sebebiyle en az 60 kişi hayatını kaybetti. İngilizlerin "Doğudan gelen canavar", İsveçlilerin "Kartopu", Finlandiyalıların "Çarşamba" ve Hollandalıların ise "Sibirya ayısı” ismini verdiği soğuklar, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde kara, deniz, demir ve havayolu ulaşımında aksamalara neden oldu, üniversiteler de dahil olmak üzere okullar tatil edildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, Emma fırtınası etkisini gösterirken, sıcaklıklar eksi 40 dereceye kadar düştü. İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, hava koşullarının hayati tehlike oluşturduğu ve acilen harekete geçilmesi anlamına gelen kırmızı, Fransa, İspanya, Belçika'da turuncu ve Hollanda'da da sarı alarm verildi.

Doğu Canavarı, Emma fırtınasıyla birleşti

Dondurucu soğuk ve buzlanmanın sebep olduğu kazalar nedeniyle şimdiye kadar Belçika, İngiltere, İskoçya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, Çekya, İspanya, Fransa ve Almanya'da en az 60 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, hafta başından beri tüm adayı etkisi altına alan "Doğu Canavarı" adlı soğuk hava dalgasının bugün Atlantik Okyanusu'ndan gelen "Emma fırtınası" ile birleştiği ve adada daha fazla kar ile kuvvetli rüzgârlara sebep olduğu bildirildi.

Ordu görevlendirildi

İngiliz polisi, karayollarının karla kaplanması ve yer yer yaşanan buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazaları gerçekleştiğini, çok sayıda aracın uzun saatler boyunca yollarda kaldığını duyurarak, koşullar iyileşene kadar acil servis görevlileri dışında kimsenin direksiyon başına geçmemesi gerektiğini belirtti. Günde yaklaşık 5 milyon kişinin kullandığı Londra metrosunda da aksamalar yaşandı. Birçok metro hattının sinyal kutuları don nedeniyle devre dışı kaldı. Ülkede, yollarda mahsur kalanları kurtarmak için ordu görevlendirildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü de dünün 1901'den beri ülkede yaşanan en soğuk gün olduğunu açıkladı. Ülke genelinde en yüksek sıcaklığın eksi 2 olduğu tespit edilirken, Belçika'nın doğusundaki Elsenborn kentinde hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü belirtildi.