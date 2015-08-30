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Doğu'daki cezaevlerinde yer kalmadı, mahkumlar Trabzon'a sevk edildi

Çoğunluğu PKK üyesi olmaktan hüküm giyen 100'e yakın mahkum Trabzon'a nakledildi

30 Ağustos 2015 22:30

Türkiye'nin Doğu bölgelerindeki cezaevlerinde yer kalmaması üzerine birçoğunu PKK üyesi olduğu gerekçesiyle hüküm giyen 100'e yakın mahkûm, özel uçakla Trabzon'a getirilerek çeşitli cezaevlerine nakledildi.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır ve Elazığ'daki cezaevlerinde doluluk oranında görülen artış nedeniyle, 100'e yakın mahkûm Adalet Bakanlığı tarafından kiralanan özel uçakla Trabzon'a getirildi. Dün akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na inen uçağın çevresinde Jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik görevlileri eşliğinde uçaktan indirilen hükümlüler, aprona gelen cezaevi nakil araçlarına bindirilerek götürüldü. Hükümlülerin başta Trabzon Bahçecik E Tipi Cezaevi olmak üzere bölgedeki cezaevlerine gönderildiği belirtildi.

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