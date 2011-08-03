Doğu’da vergi geliri Türkiye'nin yüzde 3

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ilin ödediği vergilerin, toplam ödenen vergilerin sadece yüzde 3'ünü oluşturduğunu söyledi. Kızılot, "Doğu ve Güneydoğu’da vergi geliri neredeyse yok gibi. Kayıtdışılık da özellikle istihdam boyutuyla en yüksek düzeyde" dedi.



Şürkü Kızılot'un "Doğu’da vergi geliri zaten yok gibi" başlığıyla yayımlanan (3 Ağustos 2011) yazısı şöyle:

Doğu’da vergi geliri zaten yok gibi



Geçen haftanın gündemindeki konulardan biri de Doğu ve Güneydoğu’yla ilgili “vergi ödemeyiz” açıklaması ve “ödemezseniz zorla alırız” tartışmasıydı..



Bu tartışmalar, ister istemez Doğu ve Güneydoğu illerinde toplanan vergileri gündeme getirdi.



2011 yılının ilk 6 ayı itibariyle, Doğu ve Güneydoğu illerinden toplanan vergilere bakıyoruz; neredeyse yok gibi..



Örneğin, Türkiye’de değişik adlar altında 2011 yılının ilk 6 ayında 122,7 milyar lira vergi toplanmış, aynı dönemde, Doğu ve Güneydoğu’da iller bazında toplanan vergilere baktığımızda;



- Hakkari’de toplanan vergiler (9 milyon 568 bin TL), Türkiye’de toplanan vergilerin on binde 1’i bile değil!



- Hakkari, Tunceli, Iğdır, Ardahan ve Kilis’ten oluşan beş ilden toplanan vergiler (113 milyon TL), Türkiye’de toplanan vergilerin binde 1’ine yaklaşıyor.



- Tablo’da da gördüğünüz gibi, 19 ilden toplanan vergiler (1 milyar 128 milyon TL), Türkiye genelinde toplanan vergilerin yüzde 1’ini bile bulmuyor.



- Doğu ve Güneydoğu’daki 26 ilden toplanan vergilerin, toplam vergi gelirlerine oranı ise yüzde 3.



Başka bir anlatımla, Türkiye’de toplanan her 100 TL verginin 3 TL’si Doğu ve Güneydoğu’dan tahsil edilmiş.



Buna o illerdeki kamu görevlilerinin ücretlerinden alınan vergiler de dahil. Onu düşersek, oran daha da iner.



Özetle, Doğu ve Güneydoğu’da vergi geliri neredeyse yok gibi. Kayıtdışılık da özellikle istihdam boyutuyla en yüksek düzeyde...

Sorun vergi değil



Doğu ve Güneydoğu’da sorunun vergi olmadığını herkes biliyor. “Vergi öderiz-ödemeyiz” tartışmasının mali boyutu da yukarıda açıkladığımız gibi... Doğu ve güneydoğu illerinden tahsil edilen vergiler, toplam vergi gelirlerinin yüzde 3’ü kadar.



İstisnai bazı örnekleri gözardı edersek, Doğu ve Güneydoğu’da yaşayanlar bizim bir parçamız.



Olayı kısır çekişmelerden uzaklaştırıp, bölgenin sosyal ve ekonomik sorunları da dahil, kalıcı çözüm arayışlarına yönelmeliyiz.