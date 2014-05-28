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Dünya
Deutsche Welle

'Doğuda savaştayız'

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Poroşeko, ülkenin doğusunda savaş olduğunu belirterek, terörle mücadele operasyonunun tam anlamıyla başlatıldığını söyledi. AGİT gözlemcilerinden ise hâlâ haber yok.

28 Mayıs 2014 11:52


Petro Poroşenko, çarşamba günü Bild gazetesine yaptığı açıklamada ülkesine karşı gerçek bir savaş yürütüldüğünü ve bunu sonlandıracaklarını ifade etti.

Doğuda savaş olduğunu, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiğini ve büyük bir istikrarsızlığın hakim olduğunu belirten Poroşenko, tüm bu yaşananlara tepki vermek zorunda olduklarını vurguladı.

Petro Poroşenko, hedeflerinin doğu kentlerindeki Rus ayrılıkçıları yakalayıp, yargı karşısına çıkarmak olduğunu belirtti. Poroşenko 'ancak ayrılıkçılar Ukrayna askerlerine ateş açıyorsa, ordumuz kendisini korumak zorundadır' dedi.

Salı akşam saatlerinde Rus ayrılıkçıların bir kez daha Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı dört gözlemcinin Rus ayrılıkçılarca rehin alındığı açıklandı. İsviçre, Danimarka, Estonya ve Türkiye'den dört gözlemcinin hâlâ henüz nerede oldukları bilinmiyor. Dört gözlemcinin bir destek noktasında devriye gezerken alıkonuldukları ve ne kendileriyle ne de ayrılıkçılarla henüz iletişim kurulamadığı da verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Ukrayna'da AGİT'e bağlı 282 gözlemci görev yapıyor. Nisan ayı sonunda da yine gözlemciler günlerce rehin alınmıştı.

Salı günü Brüksel'de bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları da Rusya'dan Ukrayna'daki yeni yönetimle işbirliği yapmasını talep etti. Çarşamba sabahı açıklanan ortak metinde, Rusya'dan, doğu sınırındaki askerlerini çekmesi ve Rus ayrılıkçılar üzerindeki etkisini kullanarak, çatışmaları önlemesi gerektiği belirtildi. Rusya'ya bu kez yaptırım tehdidinde bulunulmadı.

'Çok sayıda ölü ve yaralanan var'

Salı günü Donetsk kentinde şiddetini artıran çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. Özellikle Donetsk Havalimanı'nda, ağır çatışmalar meydana geldi. Donetsk Belediye Başkanı Alexander Lukyantşenko, en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da Lugansk kentinde bir eğitim kampına 'teröristlerce' hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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