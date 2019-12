Doğuda oy verme işlemi sona erdi!

T24 - Doğu bölgelerde oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi. Batı bölgelerde ise saat 17.00'ye kadar oy verilecek. 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK'nın bildirileri yayınlanabilecek. Yayın yasağı, YSK'nın kararıyla daha erken bir saatte de kaldırılabilecek.24. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin oy verme işlemi doğudaki 32 ilde saat 16.00'da sona erdi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işleminin 07.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar vermişti.



Bu illerde saat 16.00 olmasına rağmen sandık başlarında oy vermek için bekleyen vatandaşlar varsa bunlar sandık kurulu başkanları tarafından sayılarak tespit edilecek. Bu vatandaşlar da oylarını kullanacak. Ancak saat 16.00'den sonra gelenler oy kullanamayacak.



Batıdaki 49 ilde ise oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek. Bu arada, YSK'nın daha önceki kararı doğrultusunda dün saat 18.00'de başlayan her türlü yayın yasağı da saat 21.00'e kadar devam edecek. 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK'nın bildirileri yayınlanabilecek.



Yayın yasağı, YSK'nın kararıyla daha erken bir saatte de kaldırılabilecek.





Doğuda seçim sakin geçti



Güneydoğu genelinde seçimler sakin geçerken, halk, seçimlere yoğun ilgi gösterdi. Güneydoğu genelinde halkın seçimlere büyük ilgi gösterip, sandık başlarına gittikleri gözlenirken, bölge genelin küçüp çaplı tartışmalar dışında sakin bir seçim yapıldı.



Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu her okulda sıkı güvenlik önlemleri alındı. İl genelinde polis ve jandarma olmak üzere toplam 8 bin 300 güvenlik görevlisi görelendirildi.



Kentte yüksek çözünürlü kameraların bulurduğu 10 helikopter de havadan güvenliği destek sağladı. Diyarbakır'da polisin sandıklara en az 15 metre yaklaşması uygulaması zaman zaman ihlal edildiği gerekçesiyle tartışmalar oldu. Sandık görevlilerinin durumu Emniyet'e bidirmesi üzerine bazı okulllarda, görevli polisler uyarıldı.



Silvan İlçesi'nde oy kullanmak için sandık başına giden Z.K. üzerinde seyah-beyaz fotokopi oy pusulası bulununca, polis tarafından gözaltına alındı.





Yasağa rağmen...



Elazığ'da seçim yasaklarına rağmen cadde ve sokaklara asılan partilerin bayrak ve posterleri bugün indirilmedi. Kentte sakin bir seçim görülürken, yaşlı ve engelliler yakınlarının yardımıyla sandık başına giderek oy kulandı.



Tunceli'de oy verme işleleri sakinlik içinde geçerken, halkın seçimlere büyük ilgi gösterip, sandık başına gittikleri görüldü. Kentte seçimler nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alındı.





Seçimin ilkleri



Bu seçimde ilk kez 25 yaşındakiler de milletvekili adayı olabildi. Seçimde, tahta oy sandıkları tarihe karışacak. Oy sandıkları eni 40, boyu 55, yüksekliği 50 cm, şeffaf, ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plastikten olacak.



Sandıkların ihalesi Devlet Malzeme Ofisi'nce yapıldı. Yalova'da bir firmanın yaptığı şeffaf sandıklar, yapımı tamamlandıktan sonra il ve ilçe seçim kurullarına dağıtıldı.



Seçimlerde kullanılacak oy verme kabinleri de değiştirildi. Kabinler, eni 120, boyu 120, yüksekliği 180 santimetre, portatif, hafif metal profil üzerinde, bir tarafı açılıp kapanabilir ve içini göstermeyen koyu renk dayanıklı sentetik kumaşla kaplı, kolay taşınabilir ve katlanabilir olacak şekilde yaptırıldı.



Şeffaf sandık ve kabinlerle ilgili hazırlıklarına başlayan YSK, yasa gereği oy zarflarının boyunu büyüttü. Kanuna göre, zarflar, her seçim için ayrı renkte, eni 15 cm, boyu 21 santimetre oldu. Kanunla açık yerlerde, güneşin batmasından sonra da propaganda yapılabilmesi mümkün hale getirildi.



Buna göre, güneşin batmasını takiben iki saat daha propaganda yapılabiliyor. Türkçe propaganda "esas" olacak, ancak bu seçimde ilk kez Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezası verilmeyecek.





YASAKLAR



Bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar; her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde, umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi, içilmesi yasak olacak.



Bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek, saat 06.00'dan 24.00'e kadar; emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde patlayıcı madde, kesici, delici alet ve ateşli silahları taşıyamayacak.



Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.



YSK, gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.