Doğu’da iki kişiden biri köyüne döndü

Terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 ilden göç eden 386 bin kişiden 151 bini köyüne geri dönüş yaptı.



İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Muş, Tunceli, Van, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta köye dönüş ve rehabilitasyon projesi uyguluyor. 14 ilde şimdiye kadar tespit edilen rakamlara göre, 945 köyde 62 bin hane boşaldı, 386 bin 360 kişi de başka yerlere göç etti.



Proje kapsamında, 6 milyon 750 bin YTL 2008 yılı programı çerçevesinde yerleşime yeniden açılan köylere dağıtıldı. Bu para yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı giderlerine, tahrip olan okul, sağlık ocağı ve camilerin onarımına, geri dönüş yapan vatandaşların evlerinin yapımına, tarım, hayvancılık ve el sanatları projeleriyle vatandaşların meslek öğrenmesine harcandı.



Son yıllarda terör nedeniyle boşalan yerleşim birimi olmadığını açıklayan İçişleri Bakanlığı, 2008 yılının ilk beş ayında boşalan 62 bin haneden 25 bininin eski sahiplerince yeniden kullanılmaya başlandığını duyurdu. Göç eden 386 bin kişiden 151 bini eski yerleşim birimlerine dönüş yaptı.



İçişleri Bakanlığı ayrıca ulusal eylem programı çerçevesinde göç eden ailelerin geriye dönüşlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri için sivil toplum kuruluşlarıyla kamu görevlilerinin eğitimi ve bilgilendirilmesini devam edileceğini de bildirdi.

