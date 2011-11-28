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Doğu'da hava eksi 16 derece ERZURUM/MUŞ (A.A)

28 Kasım 2011 12:33

-Doğu'da hava eksi 16 derece ERZURUM/MUŞ (A.A) - 28.11.2011 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.  Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Orta Avrupa üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 16 dereceyle Erzurum'da ölçülürken Ağrı'da eksi 14, Kars'ta eksi 12, Ardahan'da eksi 8, Erzincan ve Iğdır'da eksi 6 derece olarak kaydedildi. Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığının Erzurum ve Ardahan'da eksi 1, Kars'ta eksi 2, Ağrı'da eksi 4, Iğdır'da 2, Erzincan'da 6 derece olduğu bildirildi.  Yetkililer, bölgenin kuzey kesimlerinde çok az da olsa aralıklarla kar yağdığını  belirterek, hava sıcaklığının cumartesi gününe kadar aynı düzeyde devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Bu arada, Iğdır'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkeze bağlı Kızılkule ve Güngörmez köyleri ile Suveren köyüne bağlı Belalak mezrası ile Tuzluca ilçesine bağlı Taşcucan köy yollarında ulaşım sağlanamıyor. Yetkililer, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Öte yandan, soğuk hava nedeniyle Muş'ta Murat Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu. Muş'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tutan Murat Nehri, geçimini balıkçılıkla sağlayan köylüleri zor durumda bıraktı.

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