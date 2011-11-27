-Doğu'da hava eksi 13 ERZURUM (A.A) - 27.11.2011 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Orta Karadeniz üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altında bulunan bölgede soğuk havanın etkili olduğu bildirildi. Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Erzurum ve Ağrı'da eksi 13, Ardahan'da eksi 11, Kars'ta eksi 10, Erzincan'da eksi 6 ve Iğdır'da eksi 3 derece olarak kaydedildi. Günün en yüksek sıcaklıklarının Erzurum'da eksi 2, Ağrı'da 0, Erzincan ve Ardahan'da 2 ve Iğdır'da 7 derece olması tahmin ediliyor.