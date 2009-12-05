Doğu'da gerginlik sürüyor

T24 - Cizre, Şanlıurfa, Doğubeyazıt ve Yüksekova'da yaşanan olaylarda ortalık savaş alanına döndü.



Vatan gazetesinin haberine göre Cizre’de Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının düzeltilmesi için DTP tarafından düzenlenen yürüyüşe polis müdahale ederek izin vermedi. Atatürk Parkı’nda bu sabah erken saatlerde aralarında Şırnak Belediye Başkanı DTP’li Ramazan Uysal ve İdil, Silopi ile Cizre belediye başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi toplandı.



Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal’ın “Karayolunda değil Cudi Mahallesi’nde yürüyeceğiz ve orada basın açıklaması yapıp dağılacağız” talebi polis tarafından kabul edilmedi. Bu arada ilçenin bir çok giriş noktasında önlem alan güvenlik güçleri, çevre il ve ilçelerden gelerek yürüyüşe katılmak isteyenleri ilçeye sokmayarak geri gönderdi.



Cudi ve Nuh mahallelerinde de yaklaşık 1000 kişi, 200 metre mesafedeki Atatürk Parkı’na gitmek üzere İdil karayolu üzerinde toplandı. Göstericiler, karayolu üzerindeki Karayolları Şube Müdürlüğü bahçesinde önlem alan çevik kuvvet ekipleri ile özel harekat timlerine taşlarla saldırdı. Polis, grubu dağıtmak için panzerlerden tazyikli su sıkıp gözyaşartıcı bomba kulandı.



Polis, bu sırada Atatürk Parkı’nda toplananları da yaptığı anonslarla dağılmaları yönünde uyardı. Burada toplananların dağılmaması üzerine Dörtyol Mevkii’nde önlem alan çevik kuvvet ve özel harekat timleri, gözyaşartıcı bomba ve panzerlerden tazyikli su sıkarak müdahale etti. Aralarında kadınların da bulunduğu göstericiler, parktan çıktıktan sonra polise taş atarak karşılık verdi. Savaş alanına dönen Cizre’de sokak aralarına dağılarak barikatlar kuran göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.



ŞANLIURFA



ŞANLIURFA’da, Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarafından düzenlenen ‘Özgür irade, demokratik çözüm’ mitingi öncesi yapılan yürüyüşte olaylar çıktı. DTP milletvekilleri ile çetebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşleri Mehmet ve Fatma Öcalan’ın da katıldığı yürüyüşte, Öcalan ve PKK lehine slogan atan grup, Alperen Ocakları ile bazı işyerleri ile polisi taşladı.



Şanlıurfa’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının iyi olmadığı gerekçesiyle miting öncesi yürüyüş düzenlendi. Öğle saatlerinde Ali Şelli Parkı’nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin de gelişinin ardından, mitingin yapılacağı Karakoyun İş Merkezi’ne doğru yürüyüş başlatıldı.



Aralarında Abdullah Öcalan’ın kardeşleri Mehmet ve Fatma Öcalan’ın da bulunduğu grup, PKK ve Öcalan lehine slogan atarak yürürken, bulvar üzerindeki balkonunda Türk bayrağı bulunan Alperenler Ocağı’ndan işaret parmağını havaya kaldıran ve alkışlayan 7-8 kişiyi taşlamaya başladı. Çoğunluğu yüzlerini poşu ile gizleyen kalabalıkta yer alanlar, Öcalan ve PKK sloganları eşliğinde Alperenler Ocağı ve çevresindeki binalar ile bazı işyerlerini taş yağmuruna tuttu. Sivil polisler ile bazı DTP’lilerin engel olmaya çalıştığı kalabalık, Şanlıurfa Valiliği’nin de bulunduğu bulvar üzerinde, görevli polisler ile bazı işyerlerini taşlamayı sürdürdü. Polisin karşılık vermediği olaylarda bazı işyerlerinin camı kırılıp, hasar oluşurken kalabalık, yaklaşık 20 dakika sonra mitingin yapılacağı Karakoyun İş Merkezi’ne ulaştı. Etkinlik, DTP’li vekillerin konuşma yapacağı miting ile devam ederken, kentte güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.



Polis göstericilere müdahele etti



Şanlıurfa’da, DTP tarafından olaylı başlayan mitingin bitiminde de gerginlik yaşandı. Miting ardından 30 kişilik grup, Şehitlik Kavşağı’nda, polis, slogan atıp kendisine taşla saldıran gruba, copla müdahale etmeye başladı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kentte, gerginlik sürüyor.



DOĞUBAYAZIT



Ağrı'nın Dopubayazıt İlçesi'nde Demokratik Toplum Partisi (DTP) ilçe teşkilatı önünde toplanan bir grup, izinsiz yürüyüş düzenlemek istedi. İlçe merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gurubun yürüyüş yapmasına izin vermeyerek dağılmaları konusunda uyarı yaptı.



Polisin uyarısına rağmen terör örgütü lehine slogan atarak polise taşla saldıran grubu güvenlik güçleri, biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.



Ara sokaklara dağılan ve yola barikat kuran 20 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.



İlçedeki iş yerleri ve okullara zarar veren göstericiler nedeniyle esnaf kepenk kapattı. Ara sokaklarda izinsiz gösterilerin devam ettiği öğrenildi.



YÜKSEKOVA



Kandil ve Mahmur Kampından gelen 9 kişinin de katıldığı Hakkaki’nin Yüksekova ilçesindeki mitingde olaylar çıktı. Miting de yapılan konuşmaların ardından bir grup ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada ilçe merkezinde bulunan polis araçlarını taşlanması üzerine olaylar çıktı. Olaylar devam ediyor.

