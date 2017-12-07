Doğu'da 618 köy yolu kardan kapalı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde 618 yerleşim biriminin kar nedeniyle merkezlerle bağlantısı kesildi. Ağrı\'nın bazı ilçelerindeki bazı köy ve taşımalı eğitim gören okullara kar tatili verilirken, Erzurum\'un Havalimanı bölgesi sıfırın altında 19.1 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu\'da köy ve mahalle yolları kardan kapandı. Erzurum\'da yoğun kar yağışı nedeniyle 225 mahalle ile bağlantı koptu. Ağrı\'da 211, Kars\'ta 93, Muş\'ta 50, Erzincan\'da 27, Iğdır\'da 12, olmak üzere Doğu\'da toplam 618 yerleşim birimi kardan kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerde özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar kağışı nedeniyle Ağrı merkez, Taşlıçay, Hamur ve Diyadin ilçelerine bağlı köyler ile taşımalı eğitim veren okullar bugün için tatil edildi.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi\'nde 40 santime ulaşırken, Sarıkamış\'ta ise 27 santimi buldu. Erzurum\'un Havalimanı bölgesi sıfırın altında 19.1 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan Göle\'de 15, Kars Selim\'de 14.7, Erzurum\'da 11, Ardahan\'da 10.8, Erzincan Tercan\'da 8.9, Muş Hasköy\'de 6.6 ve Ağrı\'da 5 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürülüğü yetkilileri kar yağışın durmasının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.



FOTOĞRAFLI