-DOĞUDA "22 AYAR"DAN VAZGEÇİLMİYOR İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Fiyatındaki yükseliş nedeniyle düğünlerde altın takı takanların sayısının azaldığı günümüzde, Türkiye'nin Batı'sında 14 ayar altınlar rağbet görürken, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için 22 ayar vazgeçilmez özelliğini koruyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan düğün sezonuna karşın kuyumculuk sektöründe satışların düştüğü belirtiliyor. Türkiye'de bölgelere göre değişmekle birlikte bir düğünde damat tarafının geline taktığı altının tutarı 2007'ye göre 3 kat fiyat artışıyla 15-20 bin lira arasında bulunuyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı illerinde damat tarafının geline hala 22 ayar altın takmayı tercih ettiği, Batı'ya doğru gelindiğinde ise 14 ayar ya da pırlantanın tercih edildiği belirtildi. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Alaattin Kameroğlu, geçen yıl yaz döneminde fiyatı 1.100 dolar/ons olan altının şu anda 1.500 dolar/ons seviyesinde bulunduğunu anımsatarak, ''altın fiyatlarının düşmemek için direndiğini'', bunun da kuyumculuk sektöründe satışlara olumsuz yansıdığını, sektördeki ''ufacık'' hareketin ise başlayan düğün sezonundan kaynaklandığını ifade etti. Kameroğlu, kuyumculuk sektöründe satışların 2010'un Temmuz ayına göre bu yılın aynı döneminde yüzde 20 düştüğüne dikkati çekerek, düğün, nişan ve sünnet gibi törenlerde altın takmanın Türk gelenek ve göreneklerindeki önemine işaret etti. Kameroğlu, ''Bu kırsalda daha çok uygulanıyor. Batı'ya doğru geldikçe değişiyor. 10 yıl önce düğünde damat tarafı geline 10 bilezik takabilirken, şimdi bu 1-2'ye kadar düştü ya da daha düşük gramajlı bileziklere kaydı. Geline takılan setlerin de gramajları düştü. Bunda altın fiyatlarının etkisi çok büyük'' dedi. Farklı takılara yönelişin de söz konusu olduğunu belirten Kameroğlu, Cumhuriyet altını satışlarının azaldığını, insanların çeyrek takmak yerine para, gram altın, 14 ayar ''pres'' ya da ''döküm'' çeyrek görünümlü altın taktığını anlattı. Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ihracatın da azaldığını ifade eden Kameroğlu, bu dönemde kuyumcuların sermayelerini muhafaza etmeye çalıştığını, az da olsa bazı kuyumcuların kapandığını söyledi.