T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Doğubeyazıt'ta saldırı: 7 korucu ve bir asker hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı bölgesinde nöbet tutan koruculara düzenlendiği saldırıda yedi korucu ve bir uzman çavuş hayatını kaybetti. Saldırıda biri ağır, dört askerin ve iki sivilin de yaralandığı belirtildi.

16 Eylül 2016 04:07

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı bölgesinde nöbet tutan koruculara düzenlendiği saldırıda yedi korucu ve bir uzman çavuş hayatını kaybetti. Saldırıda biri ağır, dört askerin ve iki sivilin de yaralandığı belirtildi.

Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak Köyü Karakuş Tepe mevkiinde mevzilerde nöbet tutan koruculara, 20.30 sıralarında tarafından saldırı düzenlendi.

DHA'nın haberine göre uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla düzenlenen saldırıya, korucular anında karşılık verdi.

Çetenli Köyü Karakolu'ndan da PKK militanlarının bulunduğu noktalar top ateşi altına alındı.

Doğubeyazıt'taki 1. Mekazine Tuğay Komutanlığı'ndan, havadan kobra helikopterler, karadan da özel harekat timleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.

2 Eylül'de tarihinde, Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışma ve devamında yürütülen 3 günlük operasyonlarda da 9 asker ile 3 korucu, toplam 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 18 asker de yaralanmıştı. Çatışmalarda, 13 PKK militanı da öldürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ağrı DoğubayazıtTendürek DağıSaldırıdaDoğubayazıtDağıGökçebulak Köyü Karakuş TepeKöyü KarakoluPKKMekazine Tuğay KomutanlığıDoğubeyazıt Devlet HastanesiBölgedeEylülVan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24