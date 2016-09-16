Doğubeyazıt'ta saldırı: 7 korucu ve bir asker hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı bölgesinde nöbet tutan koruculara düzenlendiği saldırıda yedi korucu ve bir uzman çavuş hayatını kaybetti. Saldırıda biri ağır, dört askerin ve iki sivilin de yaralandığı belirtildi.

Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak Köyü Karakuş Tepe mevkiinde mevzilerde nöbet tutan koruculara, 20.30 sıralarında tarafından saldırı düzenlendi.

DHA'nın haberine göre uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla düzenlenen saldırıya, korucular anında karşılık verdi.

Çetenli Köyü Karakolu'ndan da PKK militanlarının bulunduğu noktalar top ateşi altına alındı.

Doğubeyazıt'taki 1. Mekazine Tuğay Komutanlığı'ndan, havadan kobra helikopterler, karadan da özel harekat timleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.

2 Eylül'de tarihinde, Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışma ve devamında yürütülen 3 günlük operasyonlarda da 9 asker ile 3 korucu, toplam 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 18 asker de yaralanmıştı. Çatışmalarda, 13 PKK militanı da öldürülmüştü.