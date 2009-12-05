Doğubeyazıt'ta gerginlik: 20 gözaltı

T24 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde izinsiz gösteri ve yürüyüş düzenleyen gruba polis müdahale etti.



Demokratik Toplum Partisi (DTP) ilçe teşkilatı önünde toplanan bir grup, izinsiz yürüyüş düzenlemek istedi. İlçe merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gurubun yürüyüş yapmasına izin vermeyerek dağılmaları konusunda uyarı yaptı.



Polisin uyarısına rağmen terör örgütü lehine slogan atarak polise taşla saldıran grubu güvenlik güçleri, biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.



Ara sokaklara dağılan ve yola barikat kuran 20 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.



İlçedeki iş yerleri ve okullara zarar veren göstericiler nedeniyle esnaf kepenk kapattı. Ara sokaklarda izinsiz gösterilerin devam ettiği öğrenildi.

