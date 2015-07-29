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Doğubeyazıt'ta çıkan çatışmada 1'i ağır 3 asker yaralandı

Durumu ağır olan asker, Erzurum'a sevk edildi

29 Temmuz 2015 17:59

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'nde jandarma ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; çatışma bugün saat 11.00 sıralarında Doğubayazıt'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki Yaygınyurt Köyü yakınında meydana geldi. Bölgede konuşlanan jandarma kuvvetlerine, bir grup PKK'lı tarafından ateş açıldı. Güvenlik kuvvetlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1'i ağır, 3 asker yaralandı. Durumu ağır olan asker, helikopterle hemen Erzurum'a sevk edilirken, diğer 2 asker Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

PKK'lılarla, güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışma sürerken, bölgeye takviye askerler gönderildi.

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