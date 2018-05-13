Doğubayazıt'ta şiddetli yağış ve dolu

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Doğubayazıt\'ta, saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren yağışın ardından dolu etkili oldu. Şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura dışarıda yakalanan ilçe sakinleri, ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine sığındı. Sürücülerin göle dönen yollarda araçlarıyla giderken, güçlük çektiği görüldü.



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