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Doğubayazıt'ta mayın patladı: 1 asker yaralı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi arama - tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı

15 Ekim 2018 19:58

AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi arama - tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı. Erzurum\'a sevk edilen askerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Doğubayazıt\'a bağlı Kızılkaya köyü yakınları bugün arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında mayın patladı. Ellerinden yaralanan Murat Bozkurt, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Bozkurt, ambulans helikopterle Erzurum\'a sevk edildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine indirilen Bozkurt, buradan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Murat Bozkurt\'un tedavisi sürüyor.

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