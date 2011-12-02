-Doğubayazıt'ta KCK operasyonu: 8 gözaltı AĞRI (A.A) - 02.12.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın gençlik oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması adı altında, değişik tarihlerde güvenlik güçlerine yönelik taşlı, molotof kokteylli, havai fişekli ve bombalı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik, 13 ayrı adrese yapılan operasyonda A.C, E.E, İ.Y, A.G, İ.E, A.Ö, M.E. ve E.Ö. gözaltına alındı.'' Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C, tutuklandı, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.