T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğubayazıt'ta KCK operasyonu: 8 gözaltı AĞRI (A.A)

02 Aralık 2011 22:10

-Doğubayazıt'ta KCK operasyonu: 8 gözaltı AĞRI (A.A) - 02.12.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın gençlik oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması adı altında, değişik tarihlerde güvenlik güçlerine yönelik taşlı, molotof kokteylli, havai fişekli ve bombalı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik, 13 ayrı adrese yapılan operasyonda A.C, E.E, İ.Y, A.G, İ.E, A.Ö, M.E. ve E.Ö. gözaltına alındı.'' Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C, tutuklandı, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24