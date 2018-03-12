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Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 ÇOCUK YARALI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 teröristin de öldürüldüğü çatışmada, teröristlerin yardıma gelen güvenlik güçleri için yola tuzakladığı patlayıcı, sivil minibüsün üzerinden geçmesiyle infi

12 Mart 2018 22:51

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 ÇOCUK YARALI
Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 teröristin de öldürüldüğü çatışmada, teröristlerin yardıma gelen güvenlik güçleri için yola tuzakladığı patlayıcı, sivil minibüsün üzerinden geçmesiyle infilak etti. Olayda 2 çocuk yaralandı. Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, \"Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuştur. Devam eden çatışmada bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır\" denildi.

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