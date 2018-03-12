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Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu; 3 terörist öldürüldü

12 Mart 2018 22:18

AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu; 3 terörist öldürüldü.
Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Uzman çavuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.  Çatışmada 3 terörist öldürüldü. Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edildi. Bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.

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