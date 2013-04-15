Doğubayazıt KCK davasında tutuklu kalmadı

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Doğubayazıt KCK davasında 4'ncü yargı paketinin TBMM'de geçmesi üzerine 8 sanık tahliye edildi. 35 sanıklı davada, geçen duruşma da 13 tutuklu tahliye edilmişti. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde geçen yıl meydana gelen 84 olaya karıştıkları iddiasıyla KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişi hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 21 tutukludan 13'ü, 14 Mart günü görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Hümeyra Pardeli'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada 8'i tutuklu 22 sanık ve avukatları hazır bulundu. Tüm sanıkların Türkçe ifade verdiği duruşmada, söz alanların tamamı mahkeme, avukatlar ve duruşmaya katılanları saygı ile selamladı.

BDP tarafından yürütülen barış sürecini değerlendiren tutuklu İsa Özer, "Akil insanlar grubu ülkenin değişik yerlerinde toplumla buluşuyor. Bizler de bu süreçte yer alarak hükümetimizin başlatmış olduğu bu çaba içerisinde üzerimize düşüni yapmak istiyoruz. Bu kapsamda tutuksuz yargılanmamızı talep ediyoruz" dedi.

Kürtçe anlatamayınca Türkçe konuştu

Geçen duruşmada Kürtçe savunmadan dolayı kendisini tam olarak ifade edemediğini belirten tutuklu Nuri Çelik ise "Başbakanımız dağdakilere 'Silahları, bombaları bırakın gelin, aileniz ocağınız sizi bekliyor' diyor. Bizim evimizde tüten dumanlar biraz hüzünlüdür. Bizim ailemizde bizi bekliyor. Yeni yargı paketi meclisten geçti. Bu süreçte tutuklu kalmamızı gerektirecek durum kalmadı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan İsa Özer, Diren Yağan, Hatice Özhan, Şerife Günhan, Mustafa Özer, Nuri Çelik, Halit Oral ve Ahmet Kaya'nın yöneltilen suçun niteliği, delillerin toplanmış olması, yeni yasal düzenlemeleri dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Böylece Doğubayazıt KCK davasında tutuklu yargılanan kalmadı.