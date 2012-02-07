-Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Kılıç vefat etti ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, tedavi gördüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan ve bir kaç kez kalbi duran Kılıç, bugün sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, 5 Şubat tarihinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.