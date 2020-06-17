Doğubank İşhanı’nda yapılan tadilat sırasında Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ilk duvar mozaiklerinin üzeri kapatıldı

Doğubank İşhanı’nda gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ait mozaiklerin üzeri yalıtım malzemeleri ile kapatıldı. 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu mozaiklerin üzerinin açılması yönünde karar aldı. İşhanı yönetimi ise “Bizim için maliyetli bir iş olacak” dedi.

İstanbul Sirkeci’de 1953 yılında İzzet Şefikzade tarafından inşa edilen Doğubank İşhanı’nın dış duvarları geçtiğimiz yıl tadilat çalışmaları kapsamında yenilendi. Duvarların üzeri yalıtım malzemeleri ile kaplandı.

Hürriyet'in haberine göre çalışmalar sonrasında iş hanının duvarlarını süsleyen ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ait mozaikler de yenileme çalışmalarından nasibini aldı. Ünlü sanatçıya ait mozaiklerin üzeri dış kaplama malzemeleri ile kapatıldı. Duvara ise “Doğubank” yazıldı.

Önceki haftalarda da Doğubank İşhanı Yönetimi, Bedri Rahmi’nin eserinin bulunduğu duvara reklam tabelaları yapıştırdı. İş hanındaki tahribatı fark eden mimar ve restoratör Seda Özen Bilgili ise İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Mimar Bilgili başvurusunda eserin eski haline getirilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

Ressamın ilk duvar mozaiği

Başvuruyu inceleyen kurul, han duvarındaki Eyüboğlu’na ait eserin üzerinin açılmasına karar verdi. Mimar Seda Özen Bilgili “Doğubank’ın yan cephesinde Bedri Rahmi’nin İstanbul’daki ilk duvar mozaiği bulunuyor. Kurul başvurum üzerine mozaiğin üzerinin açılması ve sonrasında yerinde inceleme kararı aldı. Güzel bir haber” dedi.



Doğubank İşhanı Yönetimi ise yaptığı açıklamada “Bundan beş yıl önce belediye Sirkeci’deki binaların dış cephelerinin güzelleştirilmesi yönünde karar almıştı. Bunun üzerine biz de cephelerimizi yeniledik. Bu çalışmalar sonrasında mozaiklerin üzeri kapatıldı. Mozaikler zarar görmedi. Kurul mozaiklerin üzerinin açılması kararı almış. Dış cephenin tekrar düzenlenmesi bizim için maliyetli olacak” dedi.