Doğu ve Güneydoğu'ya atanan komutanlar belli oldu

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın, “YAŞ toplantısıyla bölgeye terörle mücadelede tecrübeli komutanlar özellikle gönderildi. Sonuçları yakında görülecektir” sözlerinin ardında, 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere bölgede Tuğgeneral-Orgeneral seviyesinde 22 yeni komutan görevlendirildiği belirlendi.
Akdoğan’ın açıklaması YAŞ toplantısı sonrası Doğu ve Güneydoğu’ya atanan komutanları gündeme getirdi. Son toplantıda bir Orgeneral, 4 Korgeneral, 6 Tümgeneral ve 11 Tuğgenerale bölgede yeni görevler verildi. Terörle mücadele eden Malatya merkezli 2. Ordu Komutanı dahil olmak üzere Diyarbakır, Tunceli, Ağrı, Elazığ, Bitlis, Hakkari gibi kritik illerdeki Tümen ve Tugaylar ile Hava unsurlarına yeni komutanlar atandı.
Bu isimler şöyle:
OR. GALİP MENDİ: 2. Ordu Komutanı-Malatya
KOR. ABDULLAH RECEP : 7. Kolordu Komutanı-Diyarbakır
KOR. KAMİL BAŞOĞLU: 9. Kolordu Komutanı-Erzurum
KOR. ORHAN AKBAŞ: 8. Kolordu Komutanı- Elazığ
KOR. NEJAT BİLGİN: 2. Hava Kuvvet Komutanı-Diyarbakır
TÜM. TAYFUN ÖZDEN: 3. Ordu Kurmay Başkanı-Erzincan
TÜM. BURHANETTİN AKTI : 2. Ordu Kurmay Başkanı-Malatya
TÜM. FİKRET ERBİLGİN: 2. Hava Kuvvet Komutan Yrd. Diyarbakır
TÜM. İHSAN BATI: Jandarma Bölge Komutanı- Erzurum
TÜM. MURAT KIRKAYA: Jandarma Bölge Komutanı-Tunceli
TÜM. METİN TEMEL : 3. Piyade Tümen Komutanı-Hakkari
TUĞ. NEJDET YATGIN : Mekanize Piyade Tugay Komutanı-Ağrı
TUĞ. MEHMET AKYÜREK : 16. Piyade Tugay Komutanı-Diyarbakır
TUĞ. MEHMET ÖZOĞLU: 9. Piyade Tugay Komutanı- Kars
TUĞ. İRFAN ÖZSERT: 2. Piyade Tugay Komutanı-Diyarbakır
TUĞ. ATİLLA GÖKESAOĞLU: 51. Piyade Tugay Komutanı-Tunceli
TUĞ. İLHAN KIRTIL: 10. Piyade Tugay Komutanı- Bitlis
TUĞ. MEHMET BÜKER: 12. Piyade Tugay Komutanı- Ağrı
TUĞ. YÜKSEL DURAK : 25. Piyade Tugay Komutanı- Ardahan
TUĞ. İHSAN BAŞBOZKURT: 20. Zırhlı Tugay Komutanı- Şanlıurfa
TUĞ. SEMİH KOŞUCUOĞLU: 7. Ana Jet Üs Komutanı-Malatya
TUĞ. ARİF PAZARLIOĞLU: 2. Hava Kuvvet Kurmay Bşk.-Diyarbakır