Doğu ve Güneydoğu'ya atanan komutanlar belli oldu

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın, “YAŞ toplantısıyla bölgeye terörle mücadelede tecrübeli komutanlar özellikle gönderildi. Sonuçları yakında görülecektir” sözlerinin ardında, 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere bölgede Tuğgeneral-Orgeneral seviyesinde 22 yeni komutan görevlendirildiği belirlendi.

Akdoğan’ın açıklaması YAŞ toplantısı sonrası Doğu ve Güneydoğu’ya atanan komutanları gündeme getirdi. Son toplantıda bir Orgeneral, 4 Korgeneral, 6 Tümgeneral ve 11 Tuğgenerale bölgede yeni görevler verildi. Terörle mücadele eden Malatya merkezli 2. Ordu Komutanı dahil olmak üzere Diyarbakır, Tunceli, Ağrı, Elazığ, Bitlis, Hakkari gibi kritik illerdeki Tümen ve Tugaylar ile Hava unsurlarına yeni komutanlar atandı.

Bu isimler şöyle:

OR. GALİP MENDİ: 2. Ordu Komutanı-Malatya

KOR. ABDULLAH RECEP : 7. Kolordu Komutanı-Diyarbakır

KOR. KAMİL BAŞOĞLU: 9. Kolordu Komutanı-Erzurum

KOR. ORHAN AKBAŞ: 8. Kolordu Komutanı- Elazığ

KOR. NEJAT BİLGİN: 2. Hava Kuvvet Komutanı-Diyarbakır

TÜM. TAYFUN ÖZDEN: 3. Ordu Kurmay Başkanı-Erzincan

TÜM. BURHANETTİN AKTI : 2. Ordu Kurmay Başkanı-Malatya

TÜM. FİKRET ERBİLGİN: 2. Hava Kuvvet Komutan Yrd. Diyarbakır

TÜM. İHSAN BATI: Jandarma Bölge Komutanı- Erzurum

TÜM. MURAT KIRKAYA: Jandarma Bölge Komutanı-Tunceli

TÜM. METİN TEMEL : 3. Piyade Tümen Komutanı-Hakkari

TUĞ. NEJDET YATGIN : Mekanize Piyade Tugay Komutanı-Ağrı

TUĞ. MEHMET AKYÜREK : 16. Piyade Tugay Komutanı-Diyarbakır

TUĞ. MEHMET ÖZOĞLU: 9. Piyade Tugay Komutanı- Kars

TUĞ. İRFAN ÖZSERT: 2. Piyade Tugay Komutanı-Diyarbakır

TUĞ. ATİLLA GÖKESAOĞLU: 51. Piyade Tugay Komutanı-Tunceli

TUĞ. İLHAN KIRTIL: 10. Piyade Tugay Komutanı- Bitlis

TUĞ. MEHMET BÜKER: 12. Piyade Tugay Komutanı- Ağrı

TUĞ. YÜKSEL DURAK : 25. Piyade Tugay Komutanı- Ardahan

TUĞ. İHSAN BAŞBOZKURT: 20. Zırhlı Tugay Komutanı- Şanlıurfa

TUĞ. SEMİH KOŞUCUOĞLU: 7. Ana Jet Üs Komutanı-Malatya

TUĞ. ARİF PAZARLIOĞLU: 2. Hava Kuvvet Kurmay Bşk.-Diyarbakır