-Doğu ve Güneydoğu'ya 30 milyon avro destek ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine 30 milyon avroluk destek sağlanacağını bildirdi. Bakanı Ergün, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi açılış toplantısındaki konuşmasında, Türkiye ekonomisinin rakamlarıyla Avrupa'daki birçok ülkeden çok iyi durumda olduğunu belirterek, Mastrit Kriterlerine göre, ülkelerin kamu borç stokunun GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerektiğini, bu oranın avro bölgesinde 85'e yakın olmasına rağmen Türkiye'de yüzde 40 civarında bulunduğunu söyledi. Avrupa'da son dönemde yaşanan sıkıntıların temelinde yüksek borç stokunun olduğunu dile getiren Ergün, Türkiye'nin üretimi, ihracatı ve istihdamıyla başarılı bir sürecin içerisinden geçtiğini vurguladı. -Destek alacak KOBİ seçiminde titiz davranılacak- Türkiye ile AB arasındaki işbirliği kapsamında mali işbirliğinin de olduğunu dile getiren Bakan Ergün, bunun 2007 yılında başlayan ve 2013'te tamamlanması planlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde mali destek programıyla uygulandığını belirtti. Bakanı Ergün, söz konusu programın 5 ana bileşeninden birisinin de bölgesel kalkınmanın sağlanması olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi: ''Bakanlığımız 2007 yılında bu bileşen altında hazırlanan bölgesel rekabet edilebilirlik operasyonunu yürütüyor. Bu programın 2013-2017 yılları arasını kapsayan döneminin 570 milyon avroluk bütçesi yüzde 85 oranında AB tarafından geri kalan kısımı ise ulusal bütçeden karşılanacak. Bu kapsamda G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin altında kalan 43 ilimizde ilgili taraflarca hazırlanacak proje ve öneriler ele alınacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine 30 milyon avroluk destek sağlanacak. Bunların sanayi ve turizm alt yapısını geliştirecek sektörler arası işbirliğini güçlendirecek yeni finansal araçlar geliştirecek KOBİ'ler olmasına da ayrıca önem veriyoruz. AB'den temin edilen kaynakların etkin ve doğru yerde kullanılması konusunda da azami dikkat gösteriyoruz. 2010 yılında tanıtılan Büyüyen Anadolu'ya kredi kolaylıkları projesi ile bugün tanıtılan 43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesinde böyle bir anlayışın sonucu.''