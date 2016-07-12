Doğu ve Güneydoğu'ya 14 bin sözleşmeli öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 14 bin ücretli öğretmenin yerine sözleşmeli öğretmenler atamayı planlıyor.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye genelindeki 47 bin ücretli öğretmenin 3'te biri Doğu ve Güneydoğu'da görev yapıyor. Yeni dönemde bu öğretmenlerin yerini, sözleşmeli öğretmenler alacak. Bu bölgelere atanan kadrolu öğretmenlerin yüzde 60'ının 1 yıl sonra yer değişikliği talebinde bulunması üzerine başlatılan 'sözleşmeli öğretmen' çalışması kapsamında başvuranlar önce KPSS puanına göre sıralanacak. Sonrasında da görevlendirilecek öğretmen sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağırılacak. Yüzyüze görüşmelerde aday, hem mesleki yetkinliği hem de öğrencilere aktarabilecekleri açısından değerlendirilecek.

NTV'de yer alan habere göre, MEB'in sözleşmeli öğretmen sürecini, şubat atamalarının öncesinde, yaz aylarında başlatmayı planladığı belirtiliyor. Mülakatların ardından seçilecek öğretmenlerin eylül ayında görevlendirilmesi hedefleniyor.

Sözleşmeli öğretmenler, 5 yıl aynı yerde görev yapacak. Ardından kadroya alınacaklar. Sözleşmeli öğretmenler 3 yıl da kadrolu olarak çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bu süreç ile beraber özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde haklarında soruşturmalar tamamlanan kadrolu öğretmenlere ilişkin ihraç taleplerini de karara bağlayacağı belirtiliyor.