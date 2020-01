Doğu ve Güneydoğulu iş adamları ve STK'lardan PKK'ya "Şiddete son ver" çağrısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen, avukat, iş adamlarının da aralarında bulunduğu 61 kişi, ortak bir bildiri yayımlayarak, PKK'ya "şiddet yöntemlerinden vazgeçmesi ve eylemlerine son vermesi" çağrısında bulundu.

Aralarında, Türk Girişim ve İş Dünyası Kongederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadoğlu, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Şırnak Barosu Başkanı Nurşirevan Elçi, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Alican Ebedinoğlu, Doğu Güneydoğu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır Sur İlçesi'ndeki Dört Ayaklı Minare yakınında yaptığı basın açıklamasından sonra silahlı saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin yanı sıra, avukat, işadamı, kanaat önderi ve siyasetçilerden oluşan 61 kişinin imzaladığı bildiride, "15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinin, demokratik siyasi zeminin inşaası için büyük fırsat olarak görüldüğü" vurgusu yapılarak, şöyle denildi:

"Son günlerde peş peşe gelen bombalama eylemleri toplumu derinden sarsıyor, hepimizi üzüntüye sevk ediyor ve aynı zamanda endişeye kapılmamıza neden oluyor. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bu eylemleri kınıyoruz.

Her bombalama eylemi demokratik siyaset alanlarını daraltıyor. Her ölüm bizi çözümden biraz daha uzaklaştırıyor. Şiddeti, bir bütün olarak, reddediyoruz. Bu bağlamda PKK’yi şiddet yöntemlerini terk etmeye ve şiddet eylemlerine bir an önce son vermeye çağırıyoruz.

Hepimizi rahatlatacak olan sivil siyaset sahasının genişletilmesidir. 15 Temmuz’daki meş’um darbe girişiminin püskürtülmesini, demokratik siyasi zeminin inşası için büyük bir fırsat olarak görüyoruz.

Bu çerçevede başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Başbakan’ı, muhalefet liderlerini, Meclis’i ve sorumluluk sahibi her kişi ve kurumu Kürt meselesinin çözümü için diyalog ve işbirliğini ilerletecek adımlar atmaya davet ediyoruz.

Bizler aşağıda imzası bulunanlar;

Toplumsal uzlaşmayı pekiştirmeyi, demokratik ölçütleri yukarıya taşımayı ve sorunları barış içinde çözmeyi hedefleyen bütün çabalara destek olmaya ve her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…"

Bildiriye imza atanlar isimleri şöyle:

