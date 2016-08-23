Doğu ve Güneydoğulu iş adamları ve STK'lardan PKK'ya "Şiddete son ver" çağrısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen, avukat, iş adamlarının da aralarında bulunduğu 61 kişi, ortak bir bildiri yayımlayarak, PKK'ya "şiddet yöntemlerinden vazgeçmesi ve eylemlerine son vermesi" çağrısında bulundu.
Aralarında, Türk Girişim ve İş Dünyası Kongederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadoğlu, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Şırnak Barosu Başkanı Nurşirevan Elçi, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Alican Ebedinoğlu, Doğu Güneydoğu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır Sur İlçesi'ndeki Dört Ayaklı Minare yakınında yaptığı basın açıklamasından sonra silahlı saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin yanı sıra, avukat, işadamı, kanaat önderi ve siyasetçilerden oluşan 61 kişinin imzaladığı bildiride, "15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinin, demokratik siyasi zeminin inşaası için büyük fırsat olarak görüldüğü" vurgusu yapılarak, şöyle denildi:
"Son günlerde peş peşe gelen bombalama eylemleri toplumu derinden sarsıyor, hepimizi üzüntüye sevk ediyor ve aynı zamanda endişeye kapılmamıza neden oluyor. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bu eylemleri kınıyoruz.
Her bombalama eylemi demokratik siyaset alanlarını daraltıyor. Her ölüm bizi çözümden biraz daha uzaklaştırıyor. Şiddeti, bir bütün olarak, reddediyoruz. Bu bağlamda PKK’yi şiddet yöntemlerini terk etmeye ve şiddet eylemlerine bir an önce son vermeye çağırıyoruz.
Hepimizi rahatlatacak olan sivil siyaset sahasının genişletilmesidir. 15 Temmuz’daki meş’um darbe girişiminin püskürtülmesini, demokratik siyasi zeminin inşası için büyük bir fırsat olarak görüyoruz.
Bu çerçevede başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Başbakan’ı, muhalefet liderlerini, Meclis’i ve sorumluluk sahibi her kişi ve kurumu Kürt meselesinin çözümü için diyalog ve işbirliğini ilerletecek adımlar atmaya davet ediyoruz.
Bizler aşağıda imzası bulunanlar;
Toplumsal uzlaşmayı pekiştirmeyi, demokratik ölçütleri yukarıya taşımayı ve sorunları barış içinde çözmeyi hedefleyen bütün çabalara destek olmaya ve her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur…"
Bildiriye imza atanlar isimleri şöyle:
Abdulbaki ERDOĞMUŞ
Abdullah ALAKUŞ
Abdurrahim AY
Ahmet GÜNEŞTEKİN
Ahmet ÖZMEN
Ahmet SAYAR
Ahmet SEVİM
Alaattin EPÖZDEMİR
Ali ARTUK
Alican EBEDİNOĞLU
Bayram AYAZ
Bedrettin KARABOĞA
Çelebi ARAZ
Ekrem BİLEK
Emin AKTAR
Emine Filiz BEDİRHANOĞLU
Engin YEŞİL
Enis GÜL
Erkan AZİZOĞLU
Fazıl Hüsnü ERDEM
Fehim IŞIK
Ferda CEMİLOĞLU
Feridun TAŞ
Heşyar HAŞİMOĞLU
Hikmet DELEBE
Hüseyin KALKAN
İbrahim ŞAHİN
M. Rauf ÇİÇEK
M. Kemal BİLİM
Mehmet Cemal ACAR
Mehmet KAYA
Mehmet VURAL
Mesut ÖZTÜRK
Mesut YEĞEN
Murat TİMUR
Mücahit BİLİCİ
Naif BEZVAN
Nasır DUYAN
Nazım EKİNCİ
Necdet İPEKYÜZ
Necdet TAKVA
Nuşirevan ELÇİ
Osman GELİŞ
Raif TÜRK
Reyhan AKTAR
Rojbin TUGAN
Sabahattin KORKMAZ
Salih YILDIRIM
Savaş TANIŞ
Selahattin ÇOBAN
Serdar IŞIK
Seyfettin KIZILKAN
Süleyman ÇAĞLI
Şah İsmail BEDİRHANOĞLU
Talat İNANÇ
Tarık Ziya EKİNCİ
Tarkan KADOĞLU
Türkan ELÇİ
Vahap ÇOŞKUN
Zeki TUTAL
Zozan ÖZGÖKÇE