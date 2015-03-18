'Doğu ve Güneydoğu'daki 18 ile 3 aylığına 20 bin polis gönderilecek'

Hükümetin, 7 Haziran seçimleri öncesi çoğu Doğu ve Güneydoğu’daki 18 şehre 20 bin özel görevli polis göndereceği öne sürüldü. Diyarbakır’a bin 500, Hakkâri’ye 600 polisin gönderileceği iddialar arasında.

Zaman'dan İsmail Avcı'nın haberine göre, emniyetçilerin maaş dışındaki güvenlik, beslenme, temizlik, konaklama ve barınma dahil bütün ihtiyaçları, gittikleri illerin valilikleri tarafından karşılanacak. Binlerce emniyetçinin 3 ay boyunca farklı bir ilde bulunmasının maliyetinin çok yüksek olacağı belirtiliyor.

EGM Müdür Yardımcısı Zeki Çatalkaya imzasıyla 18 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen resmi belgede ‘geçmiş yıllardan farklı olarak’ vurgusu dikkat çekti. Diyarbakır’a bin 500, Cizre’ye 500, Hakkâri’ye 600özel görevli polis gönderilecek. Takviye emniyetçiler Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ağrı, Erzurum, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli, Van’a; Güneydoğu Anadolu’da Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’a gidecek. Listede Akdeniz Bölgesi’nden Adana ile Mersin de bulunuyor. Görevlendirme yapılan şehirlerin HDP’nin etkin olduğu iller olması dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 18 il ve ilçelerine yönelik seçime özel olağanüstü bir uygulama başlattı. Adana, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Iğdır, Hakkari, Mersin, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerine ‘özel görevlendirme’yle binlerce polis gönderiliyor. Yaklaşık 20 bin polis, gönderildikleri şehirlerde 3 ay boyunca görev yapacak. Polislerin üç ay boyunca maaş dışındaki bütün ihtiyaçlarını valilikler karşılayacak.

EGM Müdür Yardımcısı Zeki Çatalkaya imzasıyla 18 il müdürlüğüne gönderilen yazıda, bu yıl seçimler için farklı bir uygulamaya gidileceği vurgulandı. Yazıda, “7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde alınacak güvenlik tedbirlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ilgili genelge doğrultusunda geçmiş yıllardan farklı olarak 3 ay öncesinden geçici görevlendirme yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı. Resmi belgede ‘geçmiş yıllardan farklı olarak’ ifadesinin yer alması dikkat çekti. Merkezden, müdürlüklere gönderilen yazıda ayrıca şöyle denildi: “.... Görevlendirilecek takviye kuvvetlerin en geç 15 Mart 2015 tarihinde görev mahallinde olacak şekilde seçim sonrasına kadar yaklaşık 3 ay süreyle görevlendirilecektir. Bu kapsamda gönderilen takviye kuvvet personelinin güvenlik, beslenme, temizlik, konaklama ve barınma ihtiyaçları talep eden valilik tarafından karşılanacaktır. Takviye kuvvet gönderilecek illerimizde herhangi bir zafiyet oluşmamasının da göz önünde bulundurularak ilgi yazımızla istenen takviye kuvvet taleplerinin tekrar değerlendirilmesinin, makul ölçüler içerisinde belirlenecek yeni taleplerin Güvenlik Daire Başkanlığı’na gönderilmesini rica ederim.”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu yazısı üzerine emniyet müdürlükleri cevabî yazılarında, kaç polis istediklerini bildirdi. Bazı iller ise geçici görevlendirme yerine atamayla personel gönderilmesini talep etti. Bazı emniyet müdürleri, takviye ekiplerin kalacakları yerlerin olmadığını, otellerde kalmaları halinde ise güvenliklerinin sağlanmasının sıkıntı olacağını genel müdürlüğe iletti. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’a bin 500, Cizre’ye 500, Hakkari’ye 600 polis memuru özel görevlendirmeyle gönderilecek. Bazı illerdeki sayılar henüz netleşmezken binlerce polisin 3 ay boyunca farklı bir ilde bulunmasının maliyetinin çok yüksek olacağı belirtiliyor.