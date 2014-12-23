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Doğu ve Güneydoğu'da son beş yılda 36 bin 481 çocuk hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 2013 yılında beş yaşından küçük 6 bin 857 çocuk yaşamını yitirdi

23 Aralık 2014 23:52

Sağlık Bakanlığı, 2009 ile 2013 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların verilerini açıkladı. Bakanlık verilerine göre, son 5 yılda 36 bin 481 çocuk hayatını kaybetti.

Agos gazetesinde yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini cevaplayan Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu’nun çocuk ölümleriyle ilgili verilerini paylaştı. Bakanlık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 2009-2013 yılları arasında 5 yaşın altında 36 bin 481 çocuk hayatını kaybettiğini açıkladı.

Doğu Anadolu’da 2009 yılında 3 bin 89, 2010 yılında 2 bin 786, 2011 yılında 2 bin 732, 2012 yılında 2 bin 446 ve 2013 yılında 2 bin 576 çocuk yaşamını yitirdi.

Güneydoğu’da ise 2009 yılında 4 bin 997, 2010 yılında 4 bin 630, 2011 yılında 4 bin 512, 2012 yılında 4 bin 4450 ve 2013 yılında 4 bin 281 çocuk büyüyemedi.  

 

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