Doğu ve Güneydoğu'da özel güvenlik bölgeleri 100'ü aştı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da artan şiddet olayları ve güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ilan edilen özel güvenlik bölgelerinin sayısı 100’ü aştı. Bölgede bulunan illerin pe çoğunda birden fazla bölgede özel güvenlik bölgesi uygulaması yapılıyor. Diyarbakır’ın Lice ve Silvan ilçeleri ile Muş Varto’da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İşte Habertürk’ten Murat Gürgen’in derlemesiyle ‘güvenlik bölgesi’ ilan edilen o şehirler ve bölgeler:

DİYARBAKIR: Silvan, Lice, Kulp ve Dicle ilçelerinde 21 bölge 5 Eylül’e kadar.

AĞRI VE TENDÜREK DAĞLARI: 2 Ağustos’ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. İkinci uygulama 19 Ağustos-2 Eylül arasını kapsıyor. Tendürek Dağları’nda bir diğer bölgede de 15-29 Ağustos tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

ERZURUM: Şenkaya İlçesi’nde 31 Ağustos’a kadar.

MARDİN: Nusaybin, Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde 7 bölge 1 Eylül’e kadar.

HAKKÂRİ: Yüksekova İlçesi’nde 25 bölge 19 Ağustos, 8 bölge 27 Ağustos’a kadar.

GAZİANTEP: Köprübaşı Hudut Karakolu ile Karkamış İlçesi arasındaki bölge ve Karkamış ile Türkyurdu Hudut Karakolu arasında kalan bölgeler 22 Ağustos’a kadar.

ŞANLIURFA: Suriye sınırındaki Yağmuralan-Tatlıca, Öncül-Arıcandere ve Esentepe Karakolu-Ziyaret Karakolu arasında kalan bölge 21 Ağustos’a kadar.

TUNCELİ: Kent merkezinde 7, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde 2, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde 1, Hozat ve Mazgirt ilçelerinde 1’er bölge olmak üzere toplam 14 bölge 19 Ağustos’a kadar.

ŞIRNAK: Uludere İlçesi Şenoba Beldesi Kureyşin ve Karaçalı Tepesi 31 Ağustos’a kadar. Cizre İlçesi Küpeli Dağı ve Dağlıca-Pavan Bölgesi 16 Eylül’e kadar.

SİİRT: Pervari İlçesi Yazlıca Dağı ve Eruh İlçesi Yassıdağı bölgesi 1 Mart-31 Aralık tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

6 ay askeri bölge

ŞIRNAK: Bestler-Dereler, İncebel Dağları, Faraşin bölgesi, Altın Dağları ve Cudi Dağı bölgeleri ise öncelikle valilik kararıyla 31 Temmuz itibarıyla 15 gün, ardından Bakanlar Kurulu kararıyla...

6 ay süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Özel güvenlik bölgesi uygulaması temmuz ayı başından itibaren yoğunluk kazandı. Temmuz ile ağustosun ilk yarısında gerçekleştirilen bazı uygulamaların süresi doldu.

Kamulaştırma hakkı veriyor

Özel güvenlik bölgeleri içindeki gerçek ve tüzel kişilere ait mallar kamulaştırılabiliyor.

Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren en çok 200 metreye kadar olan saha dahilinde yangın ve patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin imali, depolanması ve satış yerlerinin açılması yasaklanabiliyor.

Bu yasakla ilgili sınır, özel güvenlik bölgelerinde mahalli mülki amirler tarafından tespit ediliyor. Kamulaştırma yapılan güvenlik bölgelerine buradaki tesislerde görevli olanlarla, yetkili makamın izin verdiği kişilerden başkası giremiyor.

Genelkurmay istedi

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na göre; güvenlik bölgeleri “askeri güvenlik bölgesi” ve “özel güvenlik bölgesi” olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Özel güvenlik bölgeleri,kamu ve özel kuruluşlara ait stratejik değere haiz her türlü yer ve tesislerin çevresinde, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulabiliyor.Kurulabilmesi için öncelikle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği veya..

İçişleri Bakanlığı’nın lüzum göstermesi ve Genelkurmay Başkanlığı’nın ‘uygundur’ görüşü vermesi gerekiyor. Kararı valilikler alıyor. Askeri güvenlik bölgelerini ise Genelkurmay Başkanlığı ilan ediyor.