Doğu ve Güneydoğu bölgesinde internet kesintisi

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde birçok ilde bugün sabah saatlerinden itibaren internet erişiminin kesildiği, sabit hatlar ve 3G internet erişiminin sağlanamadığı bildirildi. Kesintinin nedeni bilinmiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde bugün sabah saatlerinden itibaren sağlanamayan internet erişimi, saat 12.00 sıralarından itibaren normale döndü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, internet erişiminin sağlanamadığı illerin Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Van, Hakkari, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis ve Erzurum olduğu kaydedildi. Kesintinin nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.